اقامت بیش از ۳ هزار گردشگر در ملایر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر، از اقامت ۳۲۳۷ گردشگر در مراکز رسمی و نیمه‌رسمی تا پایان روز ۱۴ فروردین در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی شنبه ۱۵ فروردین ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی بیش از ۶۳هزار و ۶۱۸ نفر از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی و دست‌ساز در این شهرستان بازدید کرده‌اند. 

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان ملایر اضافه کرد: بیشترین بازدید به ترتیب از باغ تاریخی سیفیه با ۱۹هزار و ۸۴۰ نفر، مجموعه جهان کوچک با ۱۹هزار و ۴۲۰ نفر، بازار تاریخی با ۵۸۱۰ نفر، محوطه‌های تاریخی ۲۴۹۸ نفر و مجموعه کروکودیل با ۳۰۰۰ نفر از تاریخ ۲ فروردین تا ۱۴ فروردین بوده است. 

او بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده برخی از جاذبه‌ها امکان ارائه خدمات نداشتند، علاوه بر این در اقامت رسمی و بازدید از جاذبه‌ها نسبت به سنوات قبل شاهد کاهش بوده‌ایم. 

جلیلی تصریح کرد: در مجموعه جهان کوچک با مساعدت و همکاری شهرداری و شورای اسلامی در ساختمان‌های بادگیر یزد و عمارت خورشید حدود ۳۰ الی ۴۰ غرفه صنایع‌دستی مخصوص بانوان راه‌اندازی شده که در حال حاضر نیز آماده ارائه خدمات و حضور گردشگران است.

اخبار مرتبط
