شهین نجفزاده:
تاریخ ایران با ایستادگی همراه است
به گزارش ایلنا، شهین نجفزاده، هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و نمایشهای رادیویی، در یادداشتی نوشت: ایران برای من فقط یک جغرافیا نیست، یک خاطره ممتد است؛ ریشهای است که در جانم دوانده شده است.
ایران سرزمینی است که هر کوچهاش، هر صدایش، هر بوی آشنایش، بخشی از هویت من است. ایران را نه فقط با عقل، که با دل میشود فهمید؛ با همان قلبی که بیاختیار برایش میتپد، حتی اگر دور باشید.
ایراندوستی برای من یک شعار نیست، زیستن است یعنی در سختترین روزها هم پشت نامش بایستید، یعنی وقتی از آن حرف میزنید صدایت ناخودآگاه نرمتر و مهربانتر شود و باور داشته باشید که این سرزمین با همه رنجها و زخمهایش هنوز ارزش دوست داشتن دارد.
ما مردمی هستیم که تاریخمان پر از ایستادگی است؛ از دل شکستها، دوباره برخاستن را بلدیم اما این دلیل نمیشود که آرزوی رنج و بحران داشته باشیم. هیچ ملتی از جنگ سود نمیبرد، حتی اگر پیروز شود، چیزی از روحش را از دست میدهد.
دلم میخواهد به جای صدای آژیر، صدای زندگی در خیابانهایمان جاری باشد و به جای نگرانی، مردممان آرامش را تجربه کنند.