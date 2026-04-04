بیانیه کتابخانههای عمومی کشور در پی تخریب کتابخانه سیدالشهدا (ع) زنجان در حملات دشمن متجاوز
نهاد کتابخانههای عمومی کشور با صدور بیانیهای، حمله جنایتکارانه به کتابخانه حضرت سیدالشهدا (علیهالسلام) در شهر زنجان را محکوم و این اقدام نفرتانگیز را شایسته طرح در محاکم بین المللی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، متن بیانیه نهاد در محکومیت تخریب کتابخانه عمومی سیدالشهدا (ع) زنجان در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دستان منحوس جنایتکار و پنجههای چرکین آغشته به خون، همچنان از آستین نفرت انگیز استکبار و صهیون متوحش برون آمد و دیگر بار بر چهره تابناک فرهنگ، قلم و کتاب میهن عزیزمان، ایران جانمان، پنجه درافکند و کتابخانه عمومی در زنجان را به ویرانه بدل ساخت!
این مکان مقدس، کتابخانه عمومی حضرت سید الشهدا(علیهالسلام) در زنجان، سالها پناه و پذیرای همه گروههای مردم از کودک و نوجوان تا جوان و پیرسال، این مردم جوینده دانش و فضیلت و کمال بود.
اما اینک ویرانههای آن انبوه خاطرات شیرینی را به یاد مردم این شهر میآورد که لحظههای ناب یافتن پاسخ سئوال و اندوختن دانش و آفرینندگی هنر را تجربه کرده و "زندگی با کتاب" را برگزیده بودند.
حمله به کتابخانه عمومی در زنجان که به نام نامی سرور آزادگان عالم، حضرت امام حسین بن علی(علیهالسلام) نام و اعتبار یافته بود، سندی دیگر از عصبیت و درندگی دشمنی را در محکمه وجدان بیدار انسانهای آزاده به اثبات میرساند که بر تصلب فکری و توحش ذهنی عاملان و بانیان جنگ علیه ملت شریف ایران، معترف و آگاهند.
جبهه آلوده به اقسام ستم و فحشا که چندیست به سردمداری استکبار و صهیون دندان به غارت ثروتهای ملت تمدنساز، فرهنگپرور، رشید، غیور، صلحجو و نیکخواه ایران عزیزمان تیز داشتهاند، تاب دیدن اعتبار و اقتدار و استقلال ایران را ندارند و اینک در تجاوز وحشیانه به حریم ملت ایران نه بر مدرسه و دارالحکومه تفاوتی قائل است و نه شلیک به کتابخانه و شفاخانه و کارخانه را بر خویش عیب میداند!
قصد دشمن صهیونی و استکباری ملت ایران، صرفا بر حمله به مواضع مقتدر نظامی و سیاسی محدود نیست!
کینه این دشمن کودککش ناشی از حقارتی است که شکوه رشادت ملت ایران بر او تحمیل کرده است.
رشادتی که به نام بلند ایران آراسته و شعاع نور عالمآرای آن به فضیلت دیانت و فخامت ملیت این کهن مرز و بوم مفتخر است.
که اگر خلاف این بود، آتش جنگ بر حریم مقدس و امن مدرسه و کتابخانه و دانشگاه نمیافروخت.
کتابخانه موصوف در زنجان، به انضمام "کتابخانه تخصصی امام حسینشناسی" ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا و گنجینهای فاخر از آثار مکتوب و نسخ منقوش کمیابی را در خود گردآورده بود که با کمال حسرت اینک ویرانههای آن در برابر چشمان جهانیان است و آنچه از اوراق گرانسنگ کتب، منابع و مخازن آن باقیست، جز تلی از خاکستر نیست!
کتابدوستان حسینی، به شکایت، حکایت این فاجعه را فریاد و نجواگر این فاجعه و خسارت خواهند شد در حرم مقدس حضرتش (سلام ا... علیه).
نهاد کتابخانههای عمومی کشور حمله جنایتکارانه به کتابخانه حضرت سید الشهدا(علیهالسلام) در شهر زنجان را محکوم میکند. و این اقدام نفرتانگیز را شایسته طرح در محاکم بین المللی میداند.
لازم است چنین جنایتی با تشریک مساعی "IFLA"(ایفلا)، در مجامع جهانی پیگیری و بر توقف چنین اعمال نابخردانه که در ستیز با تمدن، فرهنگ، اندیشه، آموزش و اعتلای ملتهاست، تاکید شود.