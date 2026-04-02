طرح «سینما ساعت شش» بهمن سبز برای حمایت از رویدادهای مردمی آغاز شد
مجموعه سینماهای بهمن سبز در اقدامی نوآورانه، طرح «سینما ساعت شش» را با هدف همافزایی سینما با رویدادهای مردمی و نمایش فیلمهای مرتبط با وقایع اخیر، راهاندازی کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، طرح «سینما ساعت شش» ذیل پویش «سینما پای کار ایران» تعریف شده و شامل نمایش ویژه فیلمهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و همراهی تماشاگران تا محل اجتماعات مردمی است.
در راستای حمایت از برنامههای مردمی و افزایش همبستگی اجتماعی، سینماهای بهمن سبز سانس ویژهای را به نمایش فیلمهایی با مضامین انقلابی و ملی اختصاص دادهاند. این اقدام با هدف تشویق مشارکت اجتماعی و تقویت پیوند میان هنر هفتم و رویدادهای جاری کشور صورت گرفته است.
بر اساس این طرح، تماشاگران پس از تماشای فیلمهای منتخب در سانس ساعت شش عصر به محل اجتماعات مردمی هدایت خواهند شد. این برنامه در سینماهایی که در نزدیکی محل برگزاری تجمعات قرار دارند، اجرا میشود و هماهنگیهای لازم با مسئولان برنامههای مردمی به عمل آمده است.
برای ترغیب هرچه بیشتر مخاطبان به حضور در این رویداد فرهنگی-اجتماعی، امکان تماشای نیمبهای برخی آثار پرفروش از جمله «نیمشب»، «قمارباز» و «افسانه سپهر» در این سانس ویژه فراهم شده است. این طرح با همکاری مدیران سینمایی و متولیان برنامههای مردمی در جهت اطلاعرسانی و اجرای دقیق برنامهها، گام برمیدارد.
گفتنی است، هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد همافزایی میان سینما و اجتماعات مردمی و همچنین تقویت روحیه مشارکت اجتماعی در میان شهروندان است.