بیش از ۲۷ میلیون ایرانی تا ۱۲ فروردین سفر رفتند/ میانگین اقامت هر مسافر نوروزی ۵.۴ روز بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، هانی رستگاران، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، اعلام کرد: تا پایان روز ۱۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۷ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۴۵۷ ایرانی به سفر رفته‌اند که این آمار بر اساس پایش و شمارش سیم‌کارت‌های فعال در سفر محاسبه شده است.

وی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه آمار سفرهای نوروزی به ایلنا گفت: در سال‌های گذشته، آمار سفرها عمدتاً بر اساس ترددهای جاده‌ای و داده‌های ثبت‌شده توسط دوربین‌های نظارتی و ترددشمارها اعلام می‌شد که به‌طور طبیعی به دلیل احتساب چندباره تردد یک وسیله نقلیه، ارقام بسیار بالایی—گاهی بیش از ۱۰۰ میلیون سفر—ثبت می‌شد. اما در روش جدید، تلاش شده است با تمرکز بر شمارش افراد و نه دفعات تردد، تصویری دقیق‌تر از تعداد واقعی مسافران ارائه شود.

رستگاران ادامه داد: مبنای فعلی، شمارش سیم‌کارت‌های فعال در نقاط مقصد است که می‌تواند با دقت بالاتری نشان دهد چه تعداد از هموطنان واقعاً سفر کرده‌اند. این روش به ما کمک می‌کند سیاست‌گذاری دقیق‌تری در حوزه گردشگری و مدیریت سفر داشته باشیم.

میانگین ۵.۴ روز اقامت نوروزی برای هر مسافر

دبیر ستاد خدمات سفر در بخش دیگری از این گفتگو به مدت اقامت مسافران نوروزی در مقاصد سفر اشاره کرد و گفت: براساس داده‌های به‌دست‌آمده، میانگین اقامت مسافران نوروزی تا این مقطع زمانی، به ازای هر فرد ۵.۴ روز است که نشان‌دهنده تمایل مردم به سفرهای طولانی‌تر بود.

وی افزود: افزایش مدت اقامت، تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی در مقاصد گردشگری دارد و می‌تواند به توزیع بهتر درآمد در مناطق مختلف کشور کمک کند.

۷ استان در صدر مقاصد سفر

هانی رستگاران در ادامه به معرفی استان‌های پرمسافر در نوروز ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: براساس آمارهای ثبت‌ شده، هفت استان مازندران، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، همدان، اردبیل و خوزستان بیشترین میزان جذب مسافر را در نوروز امسال داشتند.

یکی از نکات قابل توجه در آمارهای نوروزی امسال، کاهش محسوس تعداد مسافران استان هرمزگان است. رستگاران در این‌باره گفت: «در حالی که سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار مسافر به استان هرمزگان سفر کرده بودند، این رقم در نوروز امسال به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

وی در توضیح این کاهش افزود: عوامل مختلفی می‌تواند در این موضوع مؤثر باشد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

وضعیت سفرهای خارجی

دبیر ستاد خدمات سفر به وضعیت سفرهای خارجی اشاره کرد و گفت: در خصوص مسافران خروجی، باید توجه داشت که سفر به برخی مقاصد خارجی مانند ترکیه و ارمنستان به‌صورت محدود و انتخابی انجام شده است.

وی افزود: در واقع، فرآیند خروج به‌ نوعی ساکت شده بود. این موضوع باعث شده حجم سفرهای خارجی نسبت به برخی سال‌های گذشته محدودتر باشد.

ثبت ۱۷۹ شکایت؛ رسیدگی به ۹۰ درصد موارد

رستگاران در ادامه به موضوع نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی پرداخت و اظهار کرد: تا این لحظه، مجموعاً ۱۷۹ شکایت از تأسیسات گردشگری، هتل‌ها و مراکز خدماتی بین‌راهی ثبت شده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این شکایات گفت: از این تعداد، ۱۶۲ مورد مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شده و مابقی نیز در دست رسیدگی است.

دبیر ستاد خدمات سفر درباره دلیل پایین بودن تعداد شکایات نسبت به حجم بالای سفرها گفت: یکی از دلایل این موضوع، شرایط خاص سفر در ایام نوروز و تمرکز مسافران بر انجام سفر است. در چنین شرایطی، معمولاً افراد کمتر به دنبال ثبت شکایت هستند.

رستگاران همچنین به توزیع جغرافیایی شکایات اشاره کرد و گفت: بیشترین تعداد شکایات ثبت‌شده مربوط به استان تهران با ۷۸ مورد است. پس از آن، استان خراسان رضوی با ۴۲ شکایت، استان اصفهان با ۱۵ مورد و استان مازندران با ۱۴ شکایت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: تمرکز بالای خدمات گردشگری و حجم بالای مسافران در این استان‌ها، به‌طور طبیعی می‌تواند منجر به افزایش تعداد شکایات شود، اما در مجموع میزان شکایات نسبت به حجم سفرها بسیار محدود بوده است.

