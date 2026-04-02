«هتل بسیار بسیار عجیب» بر پایه اندیشه و عشق بنا شده/ تدوین بازی کودک کاری حساس و دشوار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فصل نخست سریال اپیزودیکِ رئال‌نمایشی «هتل بسیار بسیار عجیب» به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور در ایام جنگ رمضان و در راستای سرگرم‌سازی بچه‌ها روی آنتن شبکه پویا رفت. پس از استقبال بچه‌ها و خانواده‌هایشان از این اثر که در ژانر معمایی- ماجراجویی و در ١۵ قسمت برای کودکان ساخته شده است، این سریال در ایام نوروز هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو و ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه امید می‌رود.

منوچهر صانعی تدوینگر این اثر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور در این سریال عنوان کرد: من نه تنها به ژانر کودک علاقه دارم بلکه با آن زیست می‌کنم. سال‌هاست کوشیده‌ام دست‌کم هر سال یک اثر در این قلمرو داشته باشم؛ چراکه جهان کودک، جهانی است که هنوز حقیقت در آن بی‌واسطه نفس می‌کشد.

وی ادامه داد: هم‌زمان با اکران فیلم سینمایی «شهر گربه‌ها» در پاییز سال گذشته، سامان غنائمی ـ دوست قدیمی و همکار پیشینم ـ و کارگردان فصل اول سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» با من تماس گرفت و برای تدوین سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» دعوتم کرد. آن روزها پخش «تانک‌خورها» از تلویزیون در جریان بود و من شرایط حرفه‌ای و محدودیت‌های زمانی‌ام را صریح بیان کردم. در نهایت، گروه تهیه و کارگردانی با درک متقابل، این شرایط را پذیرفتند و من به‌عنوان تدوینگر به این پروژه پیوستم؛ پروژه‌ای که از همان آغاز، نوید تجربه‌ای متفاوت را می‌داد.

صانعی یادآور شد: پیش از این مجموعه، سه فیلم سینمایی و یک سریال در ژانر کودک تدوین کرده بودم. کار برای کودکان، برای من صرفاً یک انتخاب حرفه‌ای نیست؛ نوعی بازگشت است. در تمام طول تدوین این آثار، خود نیز به کودک بدل می‌شوم؛ با همان شگفتی، همان بازیگوشی و همان ایمان ساده به جهان. شاید راز ماندگاری اثر کودک نیز در همین همدلی نهفته باشد.

این تدوینگر با اشاره به اینکه تدوین سریال، به‌ویژه در ژانر کودک، سرزمین ظرافت‌هاست، مطرح کرد: حضور چهار بازیگر کودک در نقش‌های اصلی ـ که در اغلب سکانس‌ها حضور داشتند ـ مهم‌ترین چالش ما بود. تدوین بازی کودک، با تدوین بازی بزرگسال تفاوتی بنیادین دارد؛ این‌جا زمان باید صبورتر بگذرد و نگاه، دقیق‌تر مکث کند. کودک، ریتم درونی خود را دارد و تدوینگر باید آن را کشف کند، نه تحمیل.

صانعی افزود: خوشبختانه بازیگران ما از جمله رایان سرلک، آیلار عباسی، حسین‌شهبازی، آرشیدا درستکار و دیگر همراهان جوان پروژه ـ از حرفه‌ای‌ترین استعدادهای کودک ایران و با هدایت سامان غنائمی از مرحله پیش‌تولید، درک عمیقی از نقش یافته بودند. با این‌همه، تدوین بازی کودک کاری حساس و دشوار است؛ دشوار، اما سرشار از لذت. در مرحله پس‌تولید نیز با چالش‌هایی در حوزه جلوه‌های ویژه روبه‌رو شدیم. اما با درایت حامد یامین‌پور در مقام تهیه‌کننده و نگاه منسجم سامان غنائمی، مسیر به تعادل بازگشت و جریان پس‌تولید بر ریل خلاقیت و انسجام قرار گرفت.

وی تاکید کرد: من همواره باور داشته‌ام فیلمنامه سه‌بار نوشته می‌شود: نخست بر کاغذ و به دست نویسنده، دوم در میدان عمل و به دست کارگردان و سوم در تاریکخانه تدوین و به دست تدوینگر. این بازنویسی سوم، بازنویسیِ حس است. تدوین، لحظه انطباق روح با جسم اثر است؛ لحظه‌ای که تصاویر پراکنده، معنا می‌پذیرند و صداها به جان روایت بدل می‌شوند. بدون تدوین، اثر چیزی جز انبوهی از تصویر و صوتِ بی‌نظم نیست؛ این تدوینگر است که با صبر، تأمل و مهارت، به آن‌ها حیات می‌بخشد.

تدوینگر سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» ادامه داد: از همان آغاز، من و سامان غنائمی بر استفاده از تکنیک تغییر سرعت پلان‌ها (Fast Montage) به تفاهم رسیدیم. ما گاه از پلان‌های نسبتاً طولانی استفاده می‌کردیم و متناسب با ریتم درونی صحنه، سرعت آن‌ها را افزایش می‌دادیم تا انرژی و طراوت بیشتری به روایت تزریق شود. این تغییرات، نه صرفاً تکنیکی، بلکه روایی بودند؛ تلاشی برای نزدیک‌تر شدن به ضرباهنگ ذهن کودک. همچنین بهره‌گیری از صداهای پیش‌فرض و افکت‌های صوتی هدایت‌شده، امکان هماهنگی دقیق‌تری میان موسیقی و صداگذاری فراهم آورد. در این میان، صدا نه عنصر مکمل، که شریک روایت بود؛ پلی میان تصویر و احساس.

صانعی با اشاره به اینکه تدوینگر، در سینما و تلویزیون، معمار نامرئی اثر است، عنوان کرد: آنچه مخاطب می‌بیند و می‌شنود، پیش‌تر در ذهن و میز تدوین سامان یافته است. بی‌حضور تدوینگر، تنها با انبوهی تصویر و صدای خام مواجهیم؛ ماده‌ای بی‌شکل که هنوز به تولد نرسیده است. این نظم‌بخشیِ خلاق، مستقیماً بر احساس مخاطب اثر می‌گذارد و تجربه او را شکل می‌دهد؛ رضایت یا نارضایتی، پیش از هر چیز، از ریتم و حس برمی‌خیزد.

وی با بیان اینکه بی‌اغراق «هتل بسیار بسیار عجیب» از درخشان‌ترین تولیدات سال‌های اخیر تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان است، مطرح کرد: عبور این اثر از اتاق فکر پویا، نگاه عمیق سامان غنائمی و حمایت‌های حامد یامین‌پور، آن را به اثری ماندگار بدل کرده است. اطمینان دارم در سال‌های آینده نیز نام این مجموعه و عواملش بار دیگر شنیده خواهد شد؛ چرا که اثری که بر پایه اندیشه و عشق بنا شود، در حافظه جمعی باقی می‌ماند.

این تدوینگر در پایان خاطرنشان کرد: از تیم پس‌تولید که نزدیک به یک سال با همدلی و پشتکار کوشیدند تا این اثر با بهترین کیفیت به دست کودکان این سرزمین برسد، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از همکارانم در تیم تدوین ـ پریسا زیبا، مجید جوانمرد و الناز عسگری ـ که در این مسیر طولانی و دشوار همراه و همدل بودند، قدردانی می‌کنم. هر اثر، حاصل جمعِ تنهایی‌های خلاق است که در کنار هم، به یک حقیقت مشترک بدل می‌شوند.

