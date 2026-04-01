پیام سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری
سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
سردار رشید سپاه اسلام، دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، از فرماندهان برجسته و قهرمانان نامی جنگ رمضان که همه معادلات دشمن آمریکایی - صهیونی در منطقه را بر هم زده بود، سرانجام پس از مجاهدتهای مخلصانه، به فوز عظیم شهادت نائل آمد.
تنگسیریِ عزیز که از نسل دلاورمردانی همچون رئیسعلی دلواری بود، طی مدت جنگ رمضان با یاری سایر پاسدارانِ دریادل نیروی دریایی سپاه و بهرهمندی از توان بسیجیان بومی استان هرمزگان و جزایر ایرانی خلیج فارس، توانست به صورت هوشمندانه و بیباکانه عرصه را بر دشمن تنگ کرده و قدرت واقعی ایران را به رخ دشمن متجاوز بکشاند.
ما تردید نداریم که با شهادت آن فرزند دلیر تنگستان، کوچکترین خللی در اقتدار و مقاومت دریایی ایران ایجاد نخواهد شد و مسیر طیشده، قویتر و مستحکمتر از گذشته ادامه خواهد یافت.
شهادت این بزرگمرد تاریخ ساز را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، کلیه پاسداران و قوای مسلح ایران اسلامی و بالاخص خانواده گرامی آن شهید والامقام، تبریک و تسلیت میگوییم.
سازمان بسیج مستضعفین
و آحاد بسیجیان ایران اسلامی