خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری

کد خبر : 1768081
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی در پی شهادت دریابان تنگسیری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا  

سردار رشید سپاه اسلام، دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، از فرماندهان برجسته و قهرمانان نامی جنگ رمضان که همه معادلات دشمن آمریکایی - صهیونی د‌ر منطقه را بر هم زده بود، سرانجام پس از مجاهدت‌های مخلصانه، به فوز عظیم شهادت نائل آمد. 

تنگسیریِ عزیز که از نسل دلاورمردانی همچون رئیسعلی دلواری بود، طی مدت جنگ رمضان با یاری سایر پاسدارانِ دریادل نیروی دریایی سپاه و بهره‌مندی از توان بسیجیان بومی استان هرمزگان و جزایر ایرانی خلیج فارس، توانست به صورت هوشمندانه و بی‌باکانه عرصه را بر دشمن تنگ‌ کرده و‌ قدرت واقعی ایران را به رخ دشمن متجاوز بکشاند. 

ما تردید نداریم که با شهادت آن فرزند دلیر تنگستان، کوچکترین خللی در اقتدار و مقاومت دریایی ایران ایجاد نخواهد شد و مسیر‌ طی‌شده، قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت. 

شهادت این بزرگمرد تاریخ ساز را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، کلیه پاسداران و قوای مسلح ایران اسلامی و بالاخص خانواده گرامی آن شهید والامقام، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

سازمان بسیج مستضعفین  

و آحاد بسیجیان ایران اسلامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار