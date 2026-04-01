ابراهیم اصغری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
هیچ اولویتی جز کنار هم قرار گرفتن جامعه وجود ندارد/ به شکست دشمن ایمان دارم
ابراهیم اصغری معتقد است که برای جامعه هنری امروز هیچ اولویتی جز نقشآفرینی در ایجاد انسجام در جامعه و کنار هم قرار گرفتن مردم وجود ندارد.
ابراهیم اصغری، تهیهکننده سینما، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: هنرمندان منعکسکننده افکار، عقاید، دیدگاه و وضعیت جامعه خود هستند. امروز کشور ما در شرایطی است که مهمترین خواست و رفتار اجتماعی در آن حفظ وحدت مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح است و هنرمندان نیز میتوانند این خواست را در آثارشان منعکس کنند، در کنار مردم باشند و حتی میتوانند در این موضوع پیشروی جامعه خود باشند.
اصغری تأکید کرد: در جامعه ما دیدگاهها، سلایق و نظرات مختلفی وجود دارد و باید علیرغم این تفاوتها ما برای حفظ کشور و مقابله با دشمن، کنار هم باشیم که خوشبختانه امروز این اتفاق رخ داده و شاهد هستیم افراد با دیدگاههای مختلف پای کشورشان ایستادهاند و در میدان هستند و در جامعه نیروها و اقشار مختلف سعی دارند به نوعی پشتیبان هم باشند و از تفرقه جلوگیری کنند.
وی افزود: هنرمند در این میان یکی از نیروهای مهم جامعه است که میتواند جلوی تفرقه را بگیرد و به انسجام جامعه کمک کند تا این انسجام به حماسه تبدیل شود. هنرمند با نقش اجتماعی سازندهاش میتواند پشتیبان نیروهای مسلح هم باشد و مطمئن باشید افرادی که این روزها علیه متجاوزان کشور موضعگیری میکنند و پای وطنشان ایستادهاند، مورد علاقه مردم خواهند بود و ما در موقعیتی هستیم که تاریخ دربارهمان قضاوت خواهد کرد.
وی افزود: هنرمند باید صریح اعلام موضع کند، هر کس هر دیدگاهی دارد باید با شهامت موضعش را اعلام کند و خود را معرض قضاوت تاریخ قرار دهد تا آیندگان بدانند که وقتی به این کشور تجاوزی صورت گرفت چه افرادی چه دیدگاه و موضعی داشتند هر چند که امیدوارم اعلام موضع هنرمندان ما در جهت تقویت انسجام ملی باشد.
این تهیهکننده درباره نقش نهادهای فرهنگی نیز اظهار کرد: متولیان فرهنگ و هنر میتوانند در همراه کردن هنرمندان و تقویت همبستگی نقشی سازنده و پیشرو داشته باشند. هنرمندان مثل هر قشری از جامعه زندگی شخصی خود را دارند و این نهادهای فرهنگی هستند که میتوانند با دعوت از آنها گروههایی از هنرمندان تشکیل دهد که این گروهها با حضور در کنار مردم و انعکاس جامعه در شرایط حاضر هم به جامعه روحیه دهند و هم در ناامید کردن دشمن در پیشبرد اهداف خود نقش داشته باشند. امروز نهادهای فرهنگی در پیشبرد اهداف ملی کشور که درگیر یک جنگ تحمیلی شده، نقشی ویژه و مهم دارند.
تهیهکننده فیلم سینمایی «تک تیرانداز» با اشاره به تفاوت دیدگاههای موجود بین هنرمندان گفت: جامعه ما امروز به این بلوغ رسیده که بداند انتقاد از سیاستهای جامعه اعم از مسائل فرهنگی و اقتصادی در زمانی غیر از جنگ باید پیگیری شود و همه تفاوت انتقاد در زمان آرامش را با موضعگیری در زمان جنگ میدانند. در یک خانواده ممکن است یک نفر از فرزندان نسبت به رفتار پدر انتقاداتی داشته باشد اما وقتی همان خانواده مورد هجوم بیگانه قرار میگیرد همان فرزند منتقد از پدرش و دیگر اعضای خانواده دفاع میکند و در کنار آنها قرار میگیرد، امروز خانواده ایران مورد هجوم دشمن قرار گرفته و ما با وجود هر نوع اختلافی و با وجود انتقاداتی که داریم که در جای خود هستند و نباید فراموش شوند باید در کنار هم قرار بگیریم و اولویت اصلیمان باید مقابله با دشمن باشد.
وی افزود: مسئولان نباید انتقادات به حق را نادیده بگیرند و باید پس از روزهای جنگ به آنها رسیدگی شود. به نظر من امروز منتقدترین هنرمند هم اگر موضعی علیه دشمن بگیرد محبوب مردم خواهد بود و تاریخ درباره او قضاوت درستی خواهد کرد. پس از فراهم شدن شرایط ایدهآل که به امید خدا با پیروزی ملت ایران همراه است ما به نقدها و اشکالات خود خواهیم پرداخت و در راستای حفظ اهداف ملی اصلاحات لازم در مسائل مختلف صورت خواهد گرفت اما امروز برای هر کسی از جمله هنرمندان هیچ اولویتی جز همراهی با جامعه و کنار هم قرار گرفتن ما در برابر دشمن وجود ندارد.
اصغری در پایان اظهار کرد: نسل من که دفاع مقدس هشت ساله را درک کرد روزهای خاصی را از آن دوران در یاد دارد، به شخصه بسیاری از دوستانم در جنگ هشت ساله شهید شدند و خیلی از هم دورهایهای من به افتخار شهادت نرسیدند و امروز برای این نسل دوباره فرصتی برای شهادت فراهم شده است. دشمن ما را نمیشناسد و نمیداند که ما برای کشته شدن در این راه اشتیاق داریم و این جنگ را فرصتی به منظور باز شدن در باغ شهادت میدانیم وگرنه حماقت نمیکرد و وارد این جنگ نمیشد. نسلی که هشت سال دفاع مقدس را تجربه کرده با آغوش باز به مقابله با دشمن میرود تا شاید به آرزویش برسد و من هم یکی از بازماندگان آن نسل هستم که در صورت نیاز به میدان خواهم رفت. ما باید در برابر این دشمن متجاوز بایستیم و از کشورمان و جوانان پاسداری کنیم تا نسل جوان بماند و ایران را بسازد. ایمان دارم که این جنگ با شکست دشمن به پایان خواهد رسید.