به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت میراث فرهنگی تاکنون ۱۲۹ اثر تاریخی کشور در حمله ارتش تروریست آمریکایی ـ صیهونیستی آسیب دیده و ۶۰ اثر تاریخی استان تهران شامل بناها و موزه‌های پایتخت خسارت جدی دیده‌اند.

۱۲۹ بنای تاریخی در ۱۷ استان آسیب دیدند

علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ به آثار تاریخی ایران اعلام کرد: تاکنون ۱۲۹ بنای تاریخی در ۱۷ استان کشور دچار آسیب شده‌اند.

او افزود: این آسیب‌ها شامل ۲۵ شهر، ۶ بافت تاریخی و ۵ اثر ثبت جهانی است که در معرض خسارات قرار گرفته‌اند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی افزود: ۵۰ موزه نیز در معرض آسیب‌های مختلف قرار گرفتند.

دارابی تأکید کرد: همکاران در سراسر کشور با جدیت در حال حفاظت از این آثار هستند و در شرایط بحران نیز حفاظت از میراث فرهنگی را به منزله حفاظت از جان خود می‌دانند.

دارابی گفت: در چنین شرایطی که تهدیدات امنیتی در حال گسترش است، همکاران ما مراقبت از آثار نیاکان را به طور جدی ادامه می‌دهند. این آسیب‌ها نه تنها تهدیدی برای میراث فرهنگی کشور است بلکه به هویت و تاریخ ملی ایران نیز لطمه می‌زند.

آسیب به ۶۰ اثر تاریخی در تهران

وزارت میراث فرهنگی به نقل از علی طلوعی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران نیز اعلام کرد: بیش از ۶۰ اثر تاریخی و فرهنگی در تهران در جریان حملات اخیر آسیب دیدند.

علی طلوعی گفت: این آثار عمدتاً در محدوده مرکزی تهران و کاخ‌های تاریخی قرار دارند. آسیب‌ها از خسارات جزئی گرفته تا صدمات سازه‌ای ناشی از موج انفجار و ترکش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: تیم‌های تخصصی میراث فرهنگی بلافاصله بعد از وقوع بحران، فرآیند ارزیابی، مستندسازی و سطح‌بندی خسارات را آغاز کرده‌اند. در عین حال، اموال تاریخی-فرهنگی پیش از بحران به مخازن امن منتقل شده‌اند تا از هرگونه آسیب بیشتر جلوگیری شود.

وی از انتقال اموال موزه شهریار به مکان امن به دلیل ناایمن بودن موقعیت آن نیز خبر داد.

طلوعی افزود: همکاران ما در بخش حفاظت از میراث فرهنگی با همکاری سایر نهادهای دولتی و محلی، همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند.

تهران در صدر آسیب به آثار تاریخی

سید احمد علوی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز اعلام کرد: در پی حملات اخیر، دست‌کم ۱۲۰ موزه و بنای تاریخی در ایران آسیب دیده‌اند که استان تهران با بیش از ۵۰ اثر آسیب‌دیده در صدر این فهرست قرار دارد.

علوی از آسیب‌های گسترده به بناهای شاخص تهران از جمله کاخ گلستان، موزه دانشگاه جنگ، کاخ مرمر، سینما شکوفه و برج آزادی خبر داد و افزود: این حملات به تهران که یکی از پایتخت‌های فرهنگی جهان است، تأثیرات عمیقی بر میراث تاریخی این شهر گذاشته است. علاوه بر آسیب‌های جزئی به بناهای تاریخی، سه اثر از معماری معاصر تهران نیز به طور کامل تخریب شده‌اند که شامل ساختمان سابق ژاندارمری، کلانتری بازار و ساختمان کلانتری بهارستان هستند.

علوی با اشاره به اهمیت میراث تاریخی تهران گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بنای تاریخی در سطح شهر تهران وجود دارد که هنوز بسیاری از آن‌ها به طور کامل شناسایی نشده‌اند و در معرض تهدیداتی از این دست قرار دارند.

اقدامات حفاظتی و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی

گزارش‌ها نشان می‌دهند که با وجود آسیب‌های جدی به آثار تاریخی ایران، نهادهای مسئول میراث فرهنگی با سرعت و کارآمدی به مقابله با این بحران پرداخته‌اند.

انتقال سریع اموال فرهنگی به مکان‌های امن و ارزیابی دقیق خسارات، نشان‌دهنده جدیت در حفظ میراث ملی است.

وزارت میراث فرهنگی نیز در هفته های اخیر با ارسال نامه‌های جداگانه به یونسکو در پاریس، سپر آبی در هلند و کمیته جهانی موزه‌ها و شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی خواستار محکومیت خسارت به آثار تاریخی ایران در جنگ اخیر و جلوگیری از تداوم خسارت به این آثار در جنگ شده است.

به گزارش ایلنا، ایران به عنوان یکی از کشورهای با تاریخ غنی و متنوع، وظیفه دارد تا آثار تاریخی خود را از هرگونه آسیب حفظ کند و در این راستا، به همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ و نگهداری این آثار نیازمند است.

انتهای پیام/