English العربیه
تعبیر حسین پاکدل از رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی:

خولیان مست گاه حمله به کشور تبدار زدند و رقصیدند

حسین پاکدل بازیگر تئاتر طی بادداشتی نوشت: شبکه‌های رنگارنگ با سرمایه‌های کلان غول‌های حریص، با پخش برنامه‌های مفرح، آن‌هم به فارسی با کمک و همراهی چند پشت‌کرده به میهن، فضای کشور را آلوده‌ی مرام خود کردند.

به گزارش ایلنا، حسین پاکدل بازیگر سینما یادداشتی درباره رسانه‌های فارسی‌زبان و رویکرد ضدایرانی آنها نوشته که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

دشمنان این سرزمین کلید آغاز این جنگ و تجاوزِ اکنون بالفعل‌شده را به شکل بالقوه از سالیان پیش می‌زدند.

از همان هنگام که پشت هم شبکه‌های رنگارنگ با سرمایه‌های کلان غول‌های حریص، با پخش برنامه‌های مفرح، آن‌هم به فارسی با کمک و همراهی چند پشت‌کرده به میهن، فضای کشور را آلوده‌ی مرام خود کردند. بعد کم‌کم لابه‌لای زنگ تفریحات، با شگردهای پیچیده، با تحقیق از هرچه و هرکه بود و هست، برچسب‌زنی، تحریف تاریخ و رواج کذب، انگ و تهمت و ایجاد افتراق و توزیع ناسزا به روح و روان و ذهن جامعه خصوص جوانان ناامید رخنه کردند.

از همان زمان که درب رسانه‌ی ساده‌انگار داخلی همچنان بر همان پاشنه‌های بسته می‌چرخید، توسط این خولیان مست، آرام و با طمأنینه تخم مزدوری برای بیگانه در خاک خودی کاشته می‌شد؛ تا در زمان مقرر هماهنگ و یک‌باره با اشاره‌ای، امن و امان شهرها را به‌هم بزنند.

اخبار مرتبط
