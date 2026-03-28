مهرانه مهین ترابی با «دلربا» در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا، برنامه گفت‌وگومحور «دلربا» با اجرای مهرانه مهین‌ترابی به طور اختصاصی از فیلم نت پخش می‌شود. مهین‌ترابی از بازیگران زن تلویزیون و سینمای ایران است.



پخش این برنامه از ساعت 8 صبح یکشنبه 9 فروردین 1405 در فیلم نت آغاز می‌شود و این دومین برنامه گفت‌وگومحور فیلم نت در سال جدید است که پخش صبحگاهی دارد. پیش از این روابط عمومی فیلم نت از پخش برنامه «منشور» با اجرای بهاره افشاری خبر داده بود که پخش آن هر پنجشنبه ساعت 8 صبح است و تاکنون قسمت اول آن با حضور نعیمه نظام دوست به عنوان مهمان برنامه پخش شده است.



در توضیح «دلربا» آمده است: برای آن‌هایی که زندگی را هنوز دوست دارند.



عطا پناهی تهیه‌کننده و مهرانه مهین‌ترابی مجری و میزبان این برنامه هستند.



در این برنامه از افرادی دعوت می‌شوند که در مشاغل خود موفق و خلاق بوده‌اند. این افراد از روند زندگی و فراز و فرودهای کاری خود صحبت می‌کنند.



در نوروز 1405 فیلم نت با پخش سریال و برنامه‌هایی چون «بی عاطفه»، «صددام»، «ابوطالب»، «انجمن اشباح»، «منشور» و «دلربا» تلاش دارد برای هر روز مخاطبان خود برنامه داشته باشد.



بخش سینما آنلاین فیلم نت هم با 7 فیلم از جمله «موسی»، «آقای زالو»، «صدام را بکش»، «لاک‌پشت» و... برنامه متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

انتهای پیام/