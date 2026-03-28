حامد بهداد:

ایران خط قرمز من است

حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه اینستاگرامش پیامی خطاب به مهدی جوادی تهیه کننده سینما منتشر کرد که به نظر می‌رسد پاسخی به برخی مباحث مطرح شده، پیرامون نوشته‌های اخیر او است.

 

به گزارش ایلنا، حامد بهداد در صفحه اینستاگرامش نوشت:

به مهدی جوادی

پرسیدی کدام مردم؟ می‌گویم همه مردم.

از دیدن رنج هموطنانم می‌رنجم. هر کس که باشد. از گریه مادری که جوانش به تازگی کشته شده گریه‌ام می‌گیرد. از مسخره کردن رزمنده‌ای که دست و پایش را پای لانچر از دست داده، قلبم مچاله می‌شود.

از بمب خوردن بیمارستان‌های شهرم و جا به جا کردن نوزادهای سرزمین آتش می‌گیرم.

من از این جنگ که به میهنم وارد شده بیزارم. مهدی جان نوشته‌هایم را تضعیف هیچ کس برداشت نکن. ایران خط قرمز من و از همه چیز مهم‌تر است.

