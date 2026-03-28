به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حمله روز گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهر همدان، بخش‌هایی از آرامگاه تاریخی باباطاهر بر اثر موج انفجار دچار خسارت شد. شکستن برخی سنگ‌ها و تزیینات این بنای فرهنگی از جمله آسیب‌های اولیه گزارش شده است. هم‌اکنون کارشناسان میراث‌فرهنگی استان با حضور در محل، در حال پایش تخصصی، بررسی میدانی و مستندسازی دقیق خسارات واردشده هستند تا ابعاد این آسیب به‌طور کامل ثبت و ارزیابی شود.

محسن معصوم‌علیزاده در بازدید از این بنای تاریخی، با تشریح جزئیات خسارات وارده به این بنای تاریخی، اظهار کرد: بر اثر موج انفجار، تعدادی از سنگ‌ها و تزیینات آرامگاه باباطاهر شکسته و آسیب جدی به بنا وارد شده است.

او ادامه داد: فرایند پایش تخصصی، بررسی‌های میدانی و مستندسازی دقیق آسیب‌ها توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی استان در حال انجام است تا ابعاد خسارات وارده به‌صورت دقیق ثبت شود.

معصوم‌علیزاده ضمن محکوم کردن آسیب دشمن به گنجینه‌های ارزشمند کشور، تاکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی و صیانت از هویت تاریخی ایران در شرایط جنگی باید بیش از پیش مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گیرد.

