یک کارگردان تئاتر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
روایتی از تعهد به آب و خاک/ استفاده از زبان هنر برای مقابله با دشمن/ باید با جریانهایی مانند اینترنشنال و موساد مقابله کنیم
نمایش خیابانی و نامحسوس «انگشتری»، روایتی است تک پرسوناژ با موضوع تعهد به آب و خاک و وطن؛ انگشتری در دستان شهید رجایی، شهید رئیسی، حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «انگشتری» عنوان نمایشی خیابانی است که با توجه به فضای این روزهای کشورمان و مقوله شهادت شخصیتهای برجسته تولید شده است.
این نمایش از آثار بخش خیابانی طرح «همه تن برای وطن» است.
«همه تن برای وطن» با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری، در سراسر کشور در حال برگزاری است.
کارگردان و بازیگر نمایش «انگشتری»، محمد رادمهر است. این نویسنده و کارگردان درباره نمایش «انگشتری»، با ایلنا گفتگو کرد.
رادمهر گفت: نمایش خیابانی و نامحسوس «انگشتری» نوشته مصطفی جعفری خوزانی است و به کارگردانی و بازیگری من اجرا میشود.
او درباره قصه نمایش گفت: «انگشتری»، اثری تکپرسوناژ است و درباره انگشتر فروشی است که به صورت نامحسوس وارد جمعیت میشود و به مرور مردم او را بهعنوان انگشتر فروش میشناسند.
وی بیان کرد: در ادامه، انگشتر فروش مزاحم کار مجری یا مداحی میشود که در آن زمان مشغول رجزخوانی است. سپس درگیریای میان او و مردم شکل میگیرد و مردم مانع میشوند که من در ادامه به سمت میکروفون بروم. با این حال، با تمهیدات و طراحیهایی که از قبل در نظر گرفته بودیم، در نهایت موفق میشوم به میکروفون دست پیدا کنم.
روایت یک انگشتر
رادمهر در ادامه مطرح کرد: پس از آن، مداح درخواست خرید یکی از انگشترها را میدهد؛ انگشتری که مزین به نام مبارک امیرالمؤمنین (علیهالسلام) است. من، در نقش انگشترفروش، به او میگویم که همه انگشترها فروشی است جز همین یکی. وقتی مجری علت را میپرسد، قصه پشت این انگشتر را روایت میکنم.
این فعال حوزه تئاتر، عنوان کرد: در واقع قصه، روایت برادر انگشتر فروش است. برادری که در یکی از عملیاتهای دفاع مقدس، هنگام انجام مأموریت غواصی در زیر آب گرفتار میشود و از او تنها یک پوتین، پلاک و انگشتر باقی میماند. انگشترفروش میگوید این انگشتر، تعهد برادرش به این آبوخاک بوده؛ همانگونه که انگشتر در دست چهرههایی مانند شهید رجایی، شهید رئیسی، حاج قاسم و رهبر معظم انقلاب دیده میشد.
او در ادامه توضیحاتش، گفت: در پایان، انگشتر فروش رو به مردم سؤال میکند که «چه کسی انگشتر عقیق در دست دارد؟» و آنجا همه دستشان را بالا میبرند. او تأکید میکند که ما که بچهمذهبی هستیم باید به این خاک تعهد داشته باشیم و این انگشتر، نشانه همین تعهد است؛ نه صرفاً یک وسیله زینتی.
رادمهر در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص بازخورد مردم نسبت به نمایش توضیحاتی، مطرح کرد: بازخورد مردم تا اینجا بسیار خوب بوده است. به ویژه چون نمایش نامحسوس است و با لحنی که انتخاب میکنم، مردم ابتدا متوجه نمیشوند که اجرا در جریان است. حتی چندین بار در برخوردهای ناگهانی از مردم کتک هم خوردهام!
او تاکید کرد: بعد از ۲۴ سال فعالیت هنری در گوشهوکنار اصفهان، اجرای یک نمایش نامحسوس برایم تجربهای بسیار متفاوت و جالب بود.
ایستادگی مقابل دشمن با هنر
این فعال حوزه تئاتر در ادامه با اظهار اینکه ما باید با زبان هنر در مقابل دشمن بایستیم، گفت: ما باید در شهر بایستیم و در برابر جریانهایی که آنها را دشمن میدانیم مقابله کنیم؛ جریانهایی مانند اینترنشنال، موساد، افراد فریبخورده و کسانی که نتوانستند تشخیص دهند راه اصلاح کشور به دست بیگانگان نیست.
رادمهر با اشاره به اینکه تاریخ نیز این مسئله را ثابت کرده است، بیان کرد: از اواخر دوره صفویه تا دوره قاجار، حضور نیروهای بیگانه در کشور وجود داشته و آنها کشور را تجزیه میکردند.
کارگردان و بازیگر نمایش «انگشتری»، عنوان کرد: نکته دیگر اینکه استقبال از این نمایش بسیار زیاد بوده است. مردم شور و احساس قابل توجهی دارند، اما واقعیت این است که مشخص نیست چه عاملی این حرکت را هدایت میکند، چون مردم خودجوش واکنش نشان میدهند.
او اذعان داشت: متأسفانه سطح مطالعه در جامعه چندان بالا نیست و وقتی با مردم گفتگو میکنم، این موضوع برایم روشن میشود.
وی در ادامه، درباره تاثیر اثرش بر مخاطبان گفت: آثاری چون «انگشتری» باید در مخاطب ایجاد چالش کنند. ما باید با نمایش، نوعی مسئولیت یا آگاهی در ذهن مردم ایجاد کنیم. بسیاری از مخاطبان به من گفتهاند: «هر وقت انگشترم را میبینم، یاد نمایش شما میافتم»؛ و این اعجاز من نیست، اعجاز نمایش و هنر درام است.