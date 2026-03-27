به گزارش خبرنگار ایلنا، قبل از ورود به هر بحثی بهتر این این ویدیو را با دقت تماشا کنیم:





رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که بارها دشمنی خود را با ایران و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش ثابت کرده و از زمان تکیه زدن بر پست ریاست این آژانس از نقش مدیرکلی به نقش جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل تقلیل سمت یافته است، در آخرین گفتگوی خود اظهارات شرم‌آوری را مطرح کرده که بیانگر تفکر اصلی او برای نابودی ایران است.

براساس این گفتگو، درواقع او هیچگونه مخالفتی با ساخت سلاح هسته‌‌ای ازسوی قدرت‌های استکباری ندارد و اتفاقا شاید اولین کسی باشد که استفاده از بمب هسته‌ای را به متجاوزان در جنگ علیه ایران دیکته می‌کند!

گروسی پیش‌ از این بارها ثابت کرده است که نه تنها نقش ناظر بی‌طرف را ایفا نمی‌کند، بلکه عملاً به شریک جنایتکاران جنگی در حمله به ایران تبدیل شده است. از یکسو، اطلاعات محرمانه درباره موقعیت تأسیسات هسته‌ای ایران را فاش می‌کند، از سوی دیگر با تکرار این واقعیت که «هیچ مدرکی دال بر ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد»، خود را در موقعیتی متناقض قرار می‌دهد. اما فراتر از این تناقض‌ها، آنچه بیش از همه مایه تأسف است، توصیه‌های پنهان و آشکار او برای بمباران هسته‌ای ایران است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ابزاری در دستان متجاوزان تبدیل کرده.

گروسی کیست؟

رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی، از سال ۲۰۱۹ مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده دارد. در دوران مدیریت او، آژانس بارها به اتهام جانبداری از قدرت‌های غربی و اعمال فشارهای سیاسی بر ایران متهم شده است تا آنجا که رسانه‌ها اتهامات سنگینی علیه او ازجمله جاسوسی مطرح کرده‌اند که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق نسبت به عملکرد او در میان ناظران بین‌المللی است. او متهم است که اطلاعات محرمانه و مختصات دقیق ذخایر هسته‌ای و تأسیسات ایران را افشا کرده است اما آخرین گفتگو او با رسانه آمریکایی و تشویق آمریکا برای بمباران هسته‌ای ایران، عملاً به معنای راهنمایی بمب‌افکن‌ها به سمت اهداف هسته‌ای ایران است.

این اولین بار نیست که گروسی چنین رفتاری از خود نشان می‌دهد. وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر در پیامی خطاب به گروسی اعلام کرده بود: «شما به رژیم‌ عدم اشاعه خیانت کردید؛ آژانس را به شریک این جنگ ناعادلانه و تجاوزکارانه تبدیل کردید؛ آژانس را به ابزاری در دستان کشورهای غیرعضو NPT برای محروم کردن اعضای NPT از حق اساسی خود ذیل ماده ۴ تبدیل کردید.»

تناقض گفتمان گروسی: از «هیچ مدرکی» تا توصیه به بمباران

گروسی در جدیدترین اظهارات خود بار دیگر تأکید کرده است که «هیچ مدرکی دال بر ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران وجود ندارد». او در مصاحبه با CNN صراحتاً اعلام کرد: «اگرچه دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد، اما ما هرگز اطلاعاتی نداشتیم که نشان دهد یک برنامه ساختارمند و سیستماتیک برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته است.»

این در حالی است که دونالد ترامپ و مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که حملات آن‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام شده است حال‌آنکه گروسی با این اظهارات، عملاً ادعای دولت آمریکا را زیر سؤال می‌برد. اما آنچه این تناقض را به اوج می‌رساند، این است که گروسی در عین تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، عملاً با افشای اطلاعات هسته‌ای ایران و عدم محکومیت قاطع حملات تجاوزکارانه به ایران، به متجاوزان مشروعیت ضمنی به بمباران هسته‌ای ایران را می‌‌دهد.

او در واکنش به حملات مکرر به تأسیسات هسته‌ای ایران، صرفاً خواستار «خویشتنداری حداکثری» شده است، آنهم در شرایطی که نیروگاه بوشهر برای سومین بار در یک هفته مورد حمله قرار گرفته است. این رویکرد سکوت و توصیه به «خویشتنداری» در برابر متجاوز، درحالیکه اطلاعات محرمانه ایران را فاش و عملا توصیه به بمباران هسته‌ای می‌کند، عملاً به معنای همسویی با برنامه جنگ‌افروزان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی خطاب به گروسی نوشت: «آیا می‌دانید چند ایرانی بی‌گناه در نتیجه این جنگ جنایتکارانه کشته یا مجروح شده‌اند؟ آیا این گونه رفتار یک کارمند بین‌المللی است که برای رهبری سازمان ملل آزمایش می‌شود؟»

چرا گروسی مسئول است؟!

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صراحتاً بر لزوم بی‌طرفی و عدم جانبداری این نهاد تأکید دارد. گروسی با افشای اطلاعات محرمانه ایران و عدم محکومیت قاطع حملات به تأسیسات هسته‌ای، این اصل بنیادین را نقض کرده است.

ایران بارها هشدار داده است که گروسی آژانس را به «ابزاری در دستان کشورهای غیرعضو NPT» تبدیل کرده است. این اتهام زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم اسرائیل به عنوان یکی از متجاوزان اصلی به ایران، حتی عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست، اما از اطلاعات آژانس برای بمباران تأسیسات یک کشور عضو استفاده می‌کند.

کارشناسان هسته‌ای هشدار داده‌اند که حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی اگر صرفاً به زیرساخت‌های پشتیبانی آسیب بزند، می‌تواند منجر به فاجعه‌ای شود که کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، گروسی به جای هشدار جدی به متجاوزان، صرفاً توصیه به «خویشتنداری» می‌کند اما به همین اندازه هم بسنده نمی‌کند، او آشکارا به متجاوزان توصیه می‌کند ایران را بمباران هسته‌ای کنید!

درنهایت باید باور کرد رافائل گروسی در شرایط حساس کنونی که تأسیسات هسته‌ای ایران هدف حملات مکرر آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، نه تنها از موضع بی‌طرفی دفاع نکرده، بلکه با افشای اطلاعات محرمانه، تبدیل آژانس به شریک جنگ و توصیه‌های ضمنی به تداوم حملات، عملاً به متجاوزان مشروعیت بخشیده است.

از سوی دیگر، او با تأکید بر اینکه «هیچ مدرکی دال بر ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد»، نشان می‌دهد که کل بهانه جنگ‌افروزان برای حمله به ایران، بی‌اساس بوده است.

این تناقض‌ها و رفتارهای غیرحرفه‌ای، گروسی را به یکی از جنجالی‌ترین مدیران تاریخ آژانس تبدیل کرده است. او باید در برابر افشای اطلاعات محرمانه ایران و نقشش در توجیه این جنگ تجاوزکارانه پاسخگو باشد. جامعه بین‌المللی نیز باید از او بخواهد که یا به تعهدات خود به عنوان یک کارمند بی‌طرف بین‌المللی پایبند باشد، یا استعفا دهد و جای خود را به فردی بدهد که بتواند اعتبار از دست‌رفته آژانس را بازگرداند.

سخن آخر آنکه؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آن تأسیس شد که از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند، نه اینکه اطلاعات محرمانه کشورهای عضو را در اختیار متجاوزان قرار دهد تا تأسیسات صلح‌آمیز آن‌ها را بمباران کنند. گروسی با عملکرد خود، این نهاد را به سمتی برده است که هیچ تفاوتی با ابزارهای جنگ‌افروزی در دستان قدرت‌های سلطه‌گر ندارد.

