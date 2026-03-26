«اهل ایران» در روزهای جنگ جلوی دوربین رفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز جنگ رمضان و با گذشت نزدیک به یک ماه از حملات ناجوانمردانه آمریکایی_صهیونی به کشورمان ایران، سریال «اهل ایران»، که طراح و مولف آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد از ۲۶ اسفندماه در تهران جلوی دوربین رفت.



این سریال۱۴ قسمتی که مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، توسط ۱۱ کارگردان در مناطق مختلف شهر تهران و همزمان با بمباران توسط دشمن فیلمبرداری شده است.



این پروژه با بازآرایی روندهای مرسوم طراحی و تولید و بهره‌گیری از ساختاری نو در سریال‌سازی متناسب با شرایط جنگی امروز، در گام اول ۷ گروه تولید را به طور همزمان برای ساخت ٧ اپیزود نخست مختلف در سطح شهر تهران فعال کرده و در مدت کوتاهی به پایان رسانده است.



مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان‌زاده،‌ محسن بهاری، علی سرآهنگ، علی جعفرآبادی، رضا شریفی و مهران مهدویان از جمله کارگردان‌های این اثر هستند و به زودی چند کارگردان دیگر نیز به این جمع اضافه خواهند شد.



اسامی سایر کارگردان‌ها، اطلاعات پروژه، زمان و محل پخش آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.



«اهل ایران» محصول جدید مرکز سریال سوره است.

لوگوی این سریال توسط محمد روح الامین طراحی شده است.



همچنین به طور همزمان ۷ فریم عکس از ۷ اپیزود این پروژه که عکاسی آن بر عهده مجتبی علیدوست است، منتشر شد.

