سریال «سرو، سپید، سرخ» با موضوع جنگ رمضان، تولید مشترک سیمافیلم و سازمان اوج تولید می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، سریال «سرو، سپید، سرخ» با موضوع جنگ رمضان، تولید مشترک سیمافیلم و  سازمان اوج توسط ۱۴ کارگردان در ۱۵ قسمت در حال تولید است و به‌زودی روی آنتن سیما می‌رود.

هر قسمت از این سریال، داستانی مجزا با شخصیت‌ها و موقعیت‌های متفاوت را دنبال می‌کند، اما همگی در بستر مشترک جنگ رمضان شکل می‌گیرند.

 کارگردانی قسمت‌های این مجموعه را بابک خواجه پاشا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، امیرعباس ربیعی، محمد علیزاده فرد، رضا کشاورز، محمد پایدار، امیر داسارگر،حسن حبیب زاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر و سیدمحمدحسین حسینی و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا شفاه، محمد جواد موحد و حبیب والی‌نژاد مشترک برعهده دارند.

طراحی لوگوی این سریال را نیز سینا رعیت‌دوست برعهده داشته است.

