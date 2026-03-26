مستندسازان مظلومیت مردم ایران را به تصویر بکشند/ جنایتکار بودن دشمن برای همه مشخص شده است

مرتضی شعبانی مستندساز در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: مستندسازان و فیلمبرداران و خبرنگاران بحران همواره در زمان‌های مختلف مثل روزهای انقلاب، جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگ سوریه، لبنان و عراق و... حضوری فعال داشته و دوربین‌هایشان روشن بوده تا حوادث تاریخی مهم کشورمان را به ثبت برسانند. جنگی که امروز درگیرش هستیم نیز یکی از اتفاقات تاریخی مهم است و مستندسازان در این روزها نیز حضوری فعال در اتفاقات دارند. مستندسازان ما پیوندی اعتقادی و ایدئولوژیک با کشورمان دارند و وظیفه تاریخی خودشان می‌دانند که وقایع را به ثبت برسانند و در ابعاد اجتماعی مثل اجتماعاتی که این روزها از هموطنانمان شاهد هستیم، ابعاد خدماتی و امدادی مثل امدادگران هلال احمر، سازمان انتقال خون، بیمارستان‌ها و... و در ابعاد جنگی وقایع را دنبال می‌کنند و در کنار هموطنان حضور دارند.

شعبانی تأکید کرد: مستندسازان و فعالان رسانه‌ای باید به شکلی جامع، کامل و دقیق این روزها را به ثبت برسانند. شبکه‌های ضد ایرانی مختلف با غرض‌ورزی به اتفاقات این روزهای ایران نگاه می‌کنند و ما با ثبت واقعی و دقیق این روزها مظلومیت مردم ایران را به جهان مخابره می‌کنیم. دشمن می‌خواهد مردم و حاکمیت از هم جدا شوند و در برابر هم قرار بگیرند و ما با ارائه تصاویری که نشان از همبستگی مردم دارد، می‌توانیم این تلاش را خنثی کنیم. دشمن باید ببیند که این روزها مردم در کنار هم پشتیبان هم هستند و مقابل او می‌ایستند.

وی افزود: اسرائیل و آمریکا در همان ساعات اولیه جنگ به مدرسه‌ای در کشورمان حمله کردند و ۱۷۰ نفر از کودکان ما را به شهادت رساندند، امروز بیمارستان‌ها و ساختمان‌های غیر نظامی مورد هدف اسرائیل و آمریکا هستند و به تصویر کشیدن این جنایات در کنار به ثبت رساندن اقدامات سازنده‌ بسیار مهم است. ما باید مظلومیت مردم ایران و جنایات دشمن را به تصویر بکشیم تا آن‌ها نتوانند با تکیه بر رسانه‌های خود این تصور را در دنیا ایجاد کنند که اماکن غیرنظامی توسط آنها مورد هدف نیست. امروز هر مستندساز و فعال رسانه‌ای شریفی در برابر فضاسازی رسانه‌ای دشمن قرار گرفته و اجازه نمی‌دهد جریان رسانه‌ای آنها دروغ‌هایشان را به جهان مخابره کند.

این مستندساز در ادامه گفت: ایران کشوری وسیع است و هر چند تهران بیش از دیگر نقاط کشور مورد هدف دشمن قرار گرفته اما مردم در مناطق محروم و شهرستان‌ها هم نباید فراموش شوند، امروز هر مستندساز در هر نقطه از ایران می‌تواند این جنایت را که ابعادش بسیار وسیع است به تصویر بکشد.

شعبانی خاطرنشان کرد: مستندسازان و خبرنگاران در موقعیت‌هایی مثل جنگ می‌توانند نقش تبیینی ایفا کنند. آن‌ها می‌توانند در آگاهی‌بخشی به جامعه افرادی تعیین‌کننده باشند. در جنگ دوازده روزه و جنگی که امروز کشور ما درگیرش است خط بین حق و باطل کاملا شفاف و نمایان شده و هیچ غباری وجود ندارد. حقیقت نه تنها برای مردم ما که برای مردم همه جای دنیا کاملا واضح و شفاف شده است و یکی از دلایل انسجامی که امروز در جامعه شاهد هستیم همین مسأله است؛ دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که حقیقت را ندید، خبر نداشت و چشمش را روی بچه‌های میناب و تهدیدهایی مثل تهدید نابودسازی زیرساخت‌های کشور ببندد. این تهدید به خودی خود یک جنایت جنگی است و دشمنان ما خیلی واضح از جنایات خود می‌گویند.

وی در پایان اظهار کرد: حاکمیت باید قدر این مردم را بداند، مردمی که در این روزهای بحرانی تمام قد پشت کشور، نظام و اعتقاداتشان ایستادند و از انقلاب حراست کردند. حاکمیت باید بیش از این به مردم توجه داشته باشد، من به شخصه در این ۴۷ سال در اجتماعات مختلفی بودم و باید بگویم که هیچ‌گاه چنین انسجامی ندیده‌ام.

