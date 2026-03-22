به گزارش ایلنا به نقل از از میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در این نامه، با اشاره به جایگاه نوروز به‌عنوان میراثی کهن، جهانی و ثبت‌شده در یونسکو، تصریح کرد: فرارسیدن «نوروز»، این میراث کهن و جهانیِ ثبت‌شده در یونسکو که نماد نوزایی طبیعت، امید به آینده و پیوند انسان با صلح و همزیستی است و تقارن فرخنده آن با «عید سعید فطر»، عید معنویت، طهارت و بازگشت به فطرت، واجد دلالت‌های عمیق تمدنی و معنوی است و این هم‌زمانی مبارک، فرصتی است برای تامل در مشترکات عمیق تمدنی و دینی و تاکید بر ارزش‌هایی که ملت‌های ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ ارزش‌هایی چون کرامت انسانی، همبستگی اجتماعی و امید به آغازهای نو.



وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از سرمایه‌های مشترک تاریخی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ملت‌هایی با پیشینه‌های مشترک فرهنگی و تمدنی می‌توانند با اتکا به این سرمایه‌های تاریخی، مسیر همگرایی، پیشرفت و دوستی پایدار را تقویت کنند. نوروز، به‌عنوان میراثی مشترک، بستری زنده برای گفت‌وگو، نزدیکی ملت‌ها و تعمیق همکاری‌ها فراهم می‌آورد.



صالحی‌امیری در بخش دیگری از این پیام، با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: در شرایط کنونی، ملت ایران در معرض تجاوز و تهاجم آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، آنچه بیش از هر چیز جلوه‌گر شده، ایستادگی و مقاومت آگاهانه مردم ایران در دفاع از سرزمین، هویت و استقلال خویش است.



وی این پایداری را برخاسته از ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی ملت ایران دانست و افزود: این پایداری، ریشه در تاریخ، فرهنگ و سرمایه‌های معنوی این ملت دارد و نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط، امکان ایستادن و آغاز دوباره همچنان محفوظ است.



وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با تاکید بر جایگاه جهانی میراث‌فرهنگی ایران، یادآور شد: میراث تاریخی ایران، بخشی از میراث مشترک بشریت و نیز سرمایه‌ای مشترک میان ملت‌های دارای پیوندهای تمدنی است. صیانت از این میراث، مسئولیتی جمعی است که نیازمند توجه و همکاری همه دولت‌هاست.



صالحی‌امیری در پایان ابراز امیدواری کرد که در پرتو این اشتراکات تمدنی و فرهنگی، سال پیش‌رو، سالی سرشار از عزت، همبستگی و گسترش همکاری‌های فرهنگی و انسانی میان کشورهای حوزه نوروز باشد.

