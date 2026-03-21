پرونده‌ مستندسازی از جنگ رمضان در تلویزیون باز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه‌ی نردبان، ویژه برنامه‌ی تلویزیونی شبکه‌ی مستند و برنامه‌ی «نردبان» به مناسبت جنگ رمضان و تجاوز آشکار آمریکایی صهیونیستی به کشورمان، روی آنتن می‌رود.



مهمانان این ویژه برنامه‌ی ۱۳ قسمتی، جمعی از مستندسازان و عکاسان مستند هستند که در روزهای جنگ رمضان دوربین برداشته و به ثبت و ضبط جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداختند. همچنین، دفاع مقدس مردم ایران و ایستادگی آنان در برابر دشمن روایت می‌شود. این هنرمندان در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا، درباره‌ی وقایع جنگ رمضان و مستندنگاری روزهای مختلف آن سخن می‌گویند.



علی نیکبخت، محمدحسین ابراهیمی، احسان مفیدی‌کیا، حسام اسلامی، محسن اسلام‌زاده، وحید فرجی، پوریا ترابی، عرفان کوچاری، محمدرضا گودرزی‌مهر، مسعود دهنوی، مهدی انصاری، مهدی امینی و علی ترابی مهمانان برنامه نردبان هستند که از تجربیات خود در روزهای اخیر و مستندنگاری بحران صحبت می‌کنند.



در بخش دیگری از برنامه‌ی نردبان، ویدیوهای ارسالی از حمید وکیلی درباره‌ی تجربه‌ی عکاسی مستند در جنگ رمضان از میدان فردوسی، امیراطهر سهیلی درباره‌ی مدرسه‌ی طیبه‌ی شجره‌ی میناب و امیرعلی الماسی درباره‌ی کاخ چهلستون برای نخستین بار از تلویزیون پخش می شود.



نخستین قسمت از این ویژه برنامه امروز شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ با حضور احسان مفیدی‌کیا روی آنتن می‌رود رود و پخش آن تا ۱۳ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.



برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. ویژه‌ برنامه‌ی نردبان، همه روزه ساعت ۱۶ از شبکه‌ی مستند سیما پخش می‌شود. بازپخش آن نیز ساعت ۲۴ و ساعت ۰۹:۳۰ روز بعد است. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور روی آنتن می‌رود.

