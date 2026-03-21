پیام مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بمناسبت عیدسعید فطر و نوروز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با صدور پیامی، فرارسید حلول ماه شوال، عید سعید فطر و سال نوی شمسی را تبریک و تهنیت گفت.



متن پیام به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



هم‌میهنان محترم، همکاران گرامی و علاقه‌مندان عزیز موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،

عید سعید فطر و فرارسیدن سال نو شمسی را صمیمانه به شما و خانواده‌های محترمتان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این ایامِ پرفضیلت، فرصت مغتنمی است برای بازنگری در خود، تجدید عهد با ارزش‌های اسلامی و انقلابی، و تقویت پیوندهای اجتماعی و ملی که اساس پایداری کشور است. امیدوارم سال پیش‌رو سالی سرشار از خیر، سلامت، امنیت و پیشرفت برای میهن عزیزمان باشد.

در این روزهای حساس و سرنوشت ساز، یاد و خاطره‌ی شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر را گرامی می‌داریم و به ویژه عروج ملکوتی سید و سالار شهدای انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، شهید والامقام حضرت امام سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و دیگر فرماندهان و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و جمعی از مردم سربلند و کودکان مظلوم ایران عزیز که به فیض عظیم شهادت نائل آمدند را مجددا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. یاد و نام آنان برای همیشه چراغ راه ماست و ما موظفیم که پاسدار آرمان‌ها، رشادت‌ها و حماسه‌های آنان باشیم. به خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و بازماندگان محترم صمیمانه تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه الهی صبر و آرامش برای ایشان خواستارم.

جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی آزمون دیگری برای مردم ما بود که بار دیگر نشان داد تنها عامل پیروزی یک ملت، وحدت، ایمان راسخ، و تکیه بر ارزش‌های ملی و مذهبی است. دشمنان هرگز نتوانسته و نخواهند توانست با توطئه و تجاوز، ارادهٔ مردم راسخ ایران را در هم شکنند. تجربه‌های تلخ جنگ، تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند تا با بهره‌گیری از آموزه‌های تاریخ دفاع مقدس، فرهنگ مقاومت را در جامعه تقویت کنیم و نسل‌های آینده را با ارزش‌های ایثار، شجاعت و ایمان آشنا سازیم.



موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌عنوان حافظهٔ تاریخی و آیینه تجلی عزت ، ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران وظیفه دارد ضمن مستند سازی و تبیین جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های این عزیزان برای آیندگان، با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، زمینهٔ انتقال این میراث گران‌بها به نوجوانان و جوانان کشور را فراهم سازد.

در پایان سلامتی، توفیق و طول عمر رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خداوند متعال مسألت می‌کنیم و از درگاه خداوند می‌خواهیم که ایشان را ذیل عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج الله تعالی فرجه الشریف) در هدایت کشور ثابت‌قدم و برقرار بدارد.

ان شاء الله خداوند تعالی صلح و امنیت پایدار را برای هم‌وطنان ما عنایت فرماید و به خانواده‌های داغدار صبر جمیل و اجر عظیم عنایت کند.



و من الله توفیق



علی‌اصغر جعفری

معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ومدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع

