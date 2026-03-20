وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وظیفه هر یک از ما پاسداری از روحیه تابآور خویش و اطرافیان است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن عید نوروز و عید فطر نوشت: "وظیفه هر یک از ما در این گذرگاهِ حساس، پاسداری از روحیه تابآور خویش و اطرافیان است."
به گزارش ایلنا، در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:
"بهار طبیعت، همواره نویدبخش تحولی ژرف در کالبد هستی است و ملت سرافراز ایران نیز، در این چرخه ابدی، در آستانه بهاری دیگر ایستاده است؛ بهاری که از یک سو با ترنم رحمانی عید سعید فطر و از سوی دیگر با عطرِ شهدای وطن آمیخته و یادآورِ ایستادگیِ بیبدیلِ فرزندانِ این آب و خاک است. در این هنگامه پرشکوه، پیوندی ناگسستنی میان دلهایمان موج میزند و همبستگیِ مثالزدنی، چون ریسمانی زرین، تار و پود هویتِ ایرانی-اسلامیِ ما را به هم گره میزند.
وظیفه هر یک از ما در این گذرگاهِ حساس، پاسداری از روحیه تابآور خویش و اطرافیان است؛ چرا که افزایش تابآوریِ اجتماعی، سپری است مستحکم در برابرِ این دشمن زبون.
پیروزی بر دشمن ایرانستیز، نه تنها در جنگ موشکها و پدافندهایِ استوار، که در قلبهایِ امیدوار و سرشار از غروری تجلی مییابد که بر عهد دیرین خود با خاکِ پاکِ ایران، پایدار ماندهاند.
در آغاز سال نو و تحویلِ تقویم، دلتنگِ رهبرِ شهیدِ انقلاب، دعای «یا مقلب القلوب و الابصار» ایشان و یاران شهید ایران هستیم؛ اما با این حال، با قلبی آکنده از امید و روحی بلند، سالِ نو را با ندای «حول حالنا الی احسن الحال» آغاز میکنیم. باشد که این سال، سالِ شکوفاییِ بیش از پیشِ این سرزمینِ کهن و سربلندیِ مردمانش باشد، به یاد و نامِ او و مدد خونهای پاکِ به ناحق ریختهشده، که راه را روشن میکند."