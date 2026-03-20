مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی:
تعطیلی حافظیه، تخت جمشید و دیگر مکانهای تاریخی در لحظه تحویل سال ۱۴۰۵
مراسم تحویل سال ۱۴۰۵ در اماکن تاریخی برگزار نمیشود و موزهها در نوروز همچنان تعطیل خواهند بود.
به گزارش ایلنا، موزهها، محوطهها و اماکن تاریخی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به طور کامل تعطیل شده است و وضعیت بازدید از این اماکن بهدلیل شرایط خاص جنگی و عزای عمومی کشور متفاوت از سالهای پیشین است.
او گفت: موزههای زیرمجموعه وزارتخانه، کماکان در نوروز تعطیل هستند و خدمات بازدید در آنها ارائه نمیشود.
به گفته عزیزی،۱۹ استان با شرایط امنیتی مناسبتر و آسیبهای جنگی کمتری شناسایی شدهاند، که محوطههای تاریخی آنها (و نه موزهها) در اولویت بازگشایی در [تعطیلات نوروز] قرار دارند و ۱۲ استان دیگر که بهطور مستقیم تحت تأثیر بمباران قرار گرفتهاند، نیازمند ارزیابی دقیقتر پیش از هرگونه فعالیت عمومی خواهند بود.