حسامالدین سراج، خواننده موسیقی ایرانی مطرح کرد؛
خارک پاره تن ایرانیان است
حسامالدین سراج، آوازخوان ایرانی نوشته است: ایران با جان ایرانیان از دیرباز پیوند خورده و خیال خام دشمن است که بتواند عضوی از پیکر ایران جدا کند.
به گزارش ایلنا، حسامالدین سراج، خواننده موسیقی ایرانی، با اشاره به پیوند عمیق ایران و ایرانیان درباره اهمیت جزیره خارک یادداشتی نوشته است؛
خارک جزئی از تن ایران و پاره تن ایرانیان است و این موضوع نهتنها درباره خارک، بلکه درباره هر جزء یا بخش ایران صدق میکند.
دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود/ چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
