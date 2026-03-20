خارک پاره‌ تن ایرانیان است

به گزارش ایلنا، حسام‌الدین سراج، خواننده موسیقی ایرانی، با اشاره به پیوند عمیق ایران و ایرانیان درباره اهمیت جزیره خارک یادداشتی نوشته است؛

خارک جزئی از تن ایران و پاره‌ تن ایرانیان است و این موضوع نه‌تنها درباره خارک، بلکه درباره هر جزء یا بخش ایران صدق می‌کند.

دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود/ چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

ایران با جان ایرانیان از دیرباز پیوند خورده و خیال خام دشمن است که بتواند عضوی از پیکر ایران جدا کند.

انتهای پیام/