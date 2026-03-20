لالایی افشین علا برای دخترانه مدرسه میناب
به گزارش ایلنا، تازهترین سروده افشین علا به دختران مدرسه دخترانه میناب اختصاص دارد.
این شعر "لالایی" نام دارد.
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا
درسش رو که خوند
مشقاشو نوشت
کیفش رو گذاشت
خودش رفت بهشت
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا
دنبالش نگرد
بین کشتهها
داره میخنده
با فرشتهها
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا
مشق آخرش
مونده رو زمین
هم گرفته بیست
هم صدآفرین
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا
وقت افطاره
وقت سحره
گلم کی میاد؟
چشمم به دره
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا
پر زده ولی
عکسش تو قابه
گریه نکنین
دخترم خوابه
لالالا لالا
دخترم لالا
غنچهی سرخ
پرپرم لالا...