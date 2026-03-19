«مجنون» به اکران آنلاین رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی«مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران از جمعه، ۲۹ اسفند ماه، به صورت آنلاین در فیلیمو اکران می‌شود.



این فیلم روایتی از حماسه مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر می‌کشد.



«مجنون» پیش‌تر در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، بهترین فیلم جشنواره شد و توانست ۴ سیمرغ بلورین این رویداد سینمایی را به دست آورد.



سجاد بابایی، بهزاد خلج، شبنم قربانی، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو، محمدرسول صفری و حسام منظور در «مجنون» به ایفای نقش پرداختند.



این فیلم سینمایی پس از استقبال مخاطبان در سینماها موفق شد عنوان پرفروش ترین اثر دفاع مقدسی را از آن خود کند و همچنان اکران آن ادامه دارد.



فیلم «مجنون»، محصول سازمان هنری رسانه‌‌ای اوج است که مهرماه امسال رو پرده رفت و از فردا به اکران آنلاین می‌رسد.

انتهای پیام/