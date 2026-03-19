«مجنون» به اکران آنلاین رسید
اکران آنلاین فیلم سینمایی «مجنون» از فردا در نمایش خانگی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، فیلم سینمایی«مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی عباس نادران از جمعه، ۲۹ اسفند ماه، به صورت آنلاین در فیلیمو اکران میشود.
این فیلم روایتی از حماسه مهدی و مجید زینالدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر میکشد.
«مجنون» پیشتر در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، بهترین فیلم جشنواره شد و توانست ۴ سیمرغ بلورین این رویداد سینمایی را به دست آورد.
سجاد بابایی، بهزاد خلج، شبنم قربانی، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو، محمدرسول صفری و حسام منظور در «مجنون» به ایفای نقش پرداختند.
این فیلم سینمایی پس از استقبال مخاطبان در سینماها موفق شد عنوان پرفروش ترین اثر دفاع مقدسی را از آن خود کند و همچنان اکران آن ادامه دارد.
فیلم «مجنون»، محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که مهرماه امسال رو پرده رفت و از فردا به اکران آنلاین میرسد.