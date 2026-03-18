بازدید رسانههای بینالمللی از آثار حملات آمریکا و رژیم صهیونی در مجموعه فرهنگیـتاریخی سعدآباد/ روایت زخم بر میراث ملت ایران
مجموعه فرهنگیـتاریخی سعدآباد، نگین میراث تمدن ایرانی، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴، میزبان جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانههای خارجی بود که از نزدیک در جریان حجم و عمق خسارات ناشی از حملات و بمباران نیروهای آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفتند؛ حملاتی که نه تنها یادگارهای تاریخی ملت ایران را هدف گرفت، بلکه نماد هویت و فرهنگ ایرانی را در برابر تجاوزگری آشکار قرار داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله بازدیدهای مستندسازی از محوطههای تاریخی آسیبدیده، صبح امروز خبرنگاران و کارگزاران رسانهای چندین کشور جهان با حضور در محوطه و بناهای اصلی مجموعه فرهنگیـتاریخی سعدآباد، به بررسی میدانی و ثبت تصویری خسارات وارده بر آثار تاریخی و زیرساختهای فرهنگی این مجموعه پرداختند.
این بازدید با هدف نشان دادن ابعاد واقعی تجاوز هوایی اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی به بخشهایی از میراث تمدنی ایران انجام شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان فرهنگی کشور، نقض آشکار اصول بینالمللی حمایت از میراث بشری و مصادیق جرم فرهنگی بینالمللی به شمار میرود.
خبرنگاران در جریان بازدید ضمن مشاهده تخریب بخشهایی از بناهای تاریخی و آسیب به آثار گرانسنگ هنری و معماری، با کارشناسان میراثفرهنگی و مدیران مجموعه دیدار کردند و گزارشی مستند از حجم خسارات، واکنش افکار عمومی و پیامدهای فرهنگی این اقدام ثبت کردند. آنان همچنین تاکید کردند که انتشار حقایق و مستندات عینی این حملات در رسانههای جهانی میتواند نگاه جامعه بینالمللی را به ابعاد انسانی و فرهنگی تجاوزگری نظامی تغییر دهد.
بازدید امروز، نقطهای مهم در مسیر مستندسازی بینالمللی جنایات فرهنگی محسوب میشود؛ اقدامی که انتظار میرود زمینهساز محکومیت جدی در نهادهای بینالمللی و مطالبه پاسخگویی متجاوزان از سوی افکار عمومی جهان شود.