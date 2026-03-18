به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، پخش فیلم های سینمایی جذاب و جدید، ۳ مجموعه نمایشی جدید، مستندها، پویانمایی ها، مسابقه های جذاب و برنامه های سرگرم کننده، اقدامات سیما در نوروز ۱۴۰۵ است.



مجموعه‌های نمایشی جدید «روشنایی شب»، «کلانتری ۱۱» و «بیگانگان» در نوروز از شبکه های یک، دو و سه روی آنتن می روند.



امسال ویژه برنامه های تحویل سال نیز با ساختاری متفاوت در جدول پخش شبکه های سیما جانمایی شده است. برنامه «ایران دوست داشتنی» از شبکه یک، «کشور دوست» با اجرای المیرا شریفی‌مقدم از شبکه دو، ویژه‌برنامه «محفل» از شبکه سه، برنامه ای با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد از شبکه نسیم و «ارغوان» از شبکه تهران، از چند روز پیش از اول فروردین به مدت دو یا سه روز پخش خواهند شد.



با همین رویکرد برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان نیز در ایام نوروز از شبکه های کودک و نوجوان پخش می شوند. همچنین انیمیشن‌های تولیدی مرکز صبا، در نوروز از شبکه‌های یک، دو، سه، آموزش، نسیم، قرآن و تهران پخش خواهد شد.



در ادامه این گزارش به تشریح برنامه های شبکه های سیما پرداخته شده است:





**** شبکه یک سیما

مجموعه نمایشی «روشنایی شب» به تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و کارگردانی محمود معظمی، در ۳۰ قسمت، در ژانر حادثه‌ای امنیتی در مرکز سیمافیلم تولید شده است. این مجموعه نمایشی هر شب ساعت 22 از شبکه یک پخش می شود.

این مجموعه درباره راموس، زنی جاسوس با شخصیتی مرموز و قدرتمند داستانی پرهیجان و نفس‌گیر دارد.

مهدی فخیم زاده، رویا نونهالی، پرویز فلاحی پور، سودابه بیضایی، خاطره اسدی، پیام احمدی نیا، علیرام نورایی، مهران رجبی، محسن غفاری و علیرضا استادی در این سریال ایفای نقش کرده اند.

مستند «ایرانگرد» نیز هر شب ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود. این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جواد قارایی با نگاهی متفاوت به معرفی طبیعت بکر ایران و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی می‌پردازد. تیم تولید برای ضبط این مجموعه به استان‌های مختلف از جمله چهارمحال و بختیاری، گیلان، بوشهر، خوزستان، مازندران و یزد سفر کرده و در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای روایت زندگی فردی شهرنشین را به تصویر کشیده که برای یافتن آرامش به دل طبیعت پناه می‌برد.

برنامه گفتگو محور «رهنما» با اجرای مهدی مهدی‌قلی نیز هر روز ساعت ۱۳ در جدول پخش شبکه یک جانمایی شده است.

این برنامه سیره و الگوی حکمرانی در اندیشه رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مورد بررسی کارشناسان قرار می‌دهد.

«رهنما» تلاش می‌کند تا تحلیل آرا و اندیشه‌های رهبر شهید، مانیفستی روشن از مسیرِ تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب را پیش‌روی مخاطبان، نخبگان و تصمیم‌سازانِ آینده‌ی کشور قرار دهد.

ویژه‌برنامه تحویل سال شبکه یک با نام «ایران دوست داشتنی» با اجرای مهدی مهدی‌قلی و محمدرضا طهماسبی روی آنتن می‌رود. این برنامه با رویکردی متفاوت و در فضایی آکنده از عطر ایثار و حماسه، میزبان گروه‌های جهادی و خانواده‌های معظم شهدای میناب می شود.

در بخشی از این برنامه، یاد و خاطره جان‌فشانی‌های شهدای جنگ رمضان گرامی داشته می‌شود. حضور خانواده‌های این شهدای والامقام و دیگر شهدای این جنگ در کنار مجاهدان عرصه‌های سازندگی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و ایستادگی ملت ایران را در لحظات آغازین سال نو به تصویر می‌کشد.

این ویژه‌برنامه با بخش‌های متنوع فرهنگی، گفت‌وگوهای صمیمانه و نماهنگ‌های حماسی، تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد نشاط معنوی، پیام مقاومت را در آستانه سال جدید به مخاطبان شبکه یک سیما منتقل کند.

علاوه بر این، شبکه یک سیما هر روز ساعت ۱۶ با پخش فیلم سینمایی، در تعطیلات نوروز مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.

پویانمایی «پهلوانان» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش زرین‌آبادی و تهیه‌کنندگی علیرضا گلپایگانی هر روز ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن می‌رود. این مجموعه با محوریت داستان پهلوان پوریای ولی، استاد زورخانه و آهنگر شهر خوارزم، همراه شاگردانش در برابر مکر و حیله اسکندرخان، داروغه طماع شهر، می‌ایستد و مفاهیم اخلاقی و فرهنگی این پهلوان بزرگ را به تصویر می‌کشد.





**** شبکه دو سیما

«کشور دوست» ویژه برنامه سال تحویل شبکه دو است که با اجرای المیرا شریفی مقدم به صورت زنده 4 ساعت قبل از تحویل سال تا ساعت 20 پخش می شود.

«زمانه» دیگر ویژه برنامه سال تحویل و آغاز سال نو است که از ساعت 21 تا 24 روی آنتن می رود.

«کشور دوست» در هفته دوم نوروز با اجرای المیرا شریفی مقدم، مجید یحیایی و قاسمی پخش می شود.

برنامه های «عصر خانواده»، «زمانه» هر شب ساعت 23 و «پاورقی» متناسب با حال و هوای این ایام پخش می شود.

مسابقه «موشک آبی» هر شب ساعت 22 در جدول پخش شبکه دو قرار دارد.

برنامه «از آقا بگو» با بیان خاطرات و سخنان گروه هایی که در مراسم های مختلف به دیدار آقا رفته اند، نیز در این ایام پخش می شود.

انیمیشن های «مسافری از ژاپن» و «جوانمردان» نیز از شبکه دو پخش می شود. هر روز ساعت 14:30 نیز یک فیلم سینمایی پخش می شود.

مجموعه ۳۶ قسمتی «کلانتری ۱۱» از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ صداوسیما، هر شب از شبکه دو پخش می شود.

این سریال که در دو فصل و با کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی تولید شده، داستان سرگرد حسن جهانی، فرمانده کلانتری را به عنوان شخصیتی حساس و مسئولیت‌پذیر به تصویر می‌کشد که با هرگونه آسیب به جان و مال مردم، از مسائل محیط زیستی گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، قاطعانه برخورد می‌کند.





**** شبکه سه سیما

ویژه برنامه تحویل سال «محفل» با اجرای رسالت نوذری از پنجشنبه 28 اسفند ساعت 19:30 تا 2 بامداد و جمعه 29 اسفند از ساعت 13 تا 20:00 از شبکه سه پخش می شود.

«مسابقه ۱۰۰» نیز در امتداد پخش این برنامه پس از ماه مبارک رمضان، در قالبی مسابقه‌ای و شامگاهی هر شب ساعت 22:30 ادامه خواهد یافت.

مسابقه «کاپیتان» هر شب ساعت 19:00 پخش می‌شود. این مسابقه استعدادیابی ورزشی با حضور ۷۲ گروه مردمی در رشته‌های گوناگون ورزشی برگزار شده و داوری آن را هادی چوپان، پژمان درستکار و علیرضا منصوریان بر عهده دارند.

مستند «چمدون» نیز با نگاهی به سلبریتی های ایرانی به پنج کشور سفر کردند و با توجه به شرایط اقتصادی و مخارج آن و مقایسه با ایران هر شب ساعت 20 پخش می شود.

مجموعه نمایشی «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا اسحاقی در گروه تولیدات اجتماعی مرکز سیمافیلم تولید شده است. این مجموعه نمایشی هر شب ساعت 20:30 پخش می شود.

این مجموعه که داستان آن در سال ۱۳۹۶ رخ می‌دهد، روایتگر ماجرای پزشک جوانی به نام دکتر الوند است که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارد اما در مسیر خدمت با پزشکان بدون مرز و همراهی با مدافعان حرم، وارد بحران‌های منطقه می‌شود. قصه‌ای از اسارت، مقاومت و رهایی که در دل گروه‌های تکفیری داعش روایت می‌شود.

محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مه‌لقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی و تایسیا پسترتسوا در این سریال بازی کرده اند.

انیمیشن «کشتی گیران» و «محفل ستاره ها» ساعت 21:30 و فیلم های سینمایی نیز هر روز ساعت 14 در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.





**** شبکه چهار سیما

برنامه «استاد تمام» هر شب ساعت ۲۳ در ایام نوروز از شبکه چهار پخش می شود.

همچنین برنامه های «آئینه عمر» ساعت ۱۹، «سیاحت غرب» ساعت ۲۲:۳۰ نیز در کنداکتور نوروزی این شبکه قرار دارند.

هر شب ساعت ۲۰:۳۰ نیز یک فیلم سینمایی و ساعت صفر بامداد سریال پخش می شود.

مجموعه مستند «سفرنامه سرزمین شعر» ساعت ۱۸، مجموعه مستندهای بلند «جریان شناسی سیاسی غرب» ساعت ۱۳:۳۰ و «چهار سوی علم» ساعت ۱ بامداد پخش می شوند.





**** شبکه نسیم

ویژه برنامه سال تحویل شبکه نسیم با اجرای محمدرضا شهیدی فرد روز جمعه 29 اسفند بعد از اذان ظهر پخش می شود.

مسابقه «ماندنی ها» مسابقه ای جذاب، با هیجان و سرگرم کننده که 8 شرکت کننده در زمینه اطلاعات عمومی با هم به رقابت می پردازند، با اجرای عباس طاهریان هر شب ساعت 20 از شبکه نسیم پخش می شود.

برنامه های «برمودا» ساعت ۲۱:۰۰، «نسیم آوا» ساعت 19:30، «من ایرانم» ساعت ۲۲:۳۰ و «شهروند مافیا» ساعت 24 و انیمیشن «شکرستان» و «مثل نامه» ساعت 18 به مناسبت نوروز در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده اند.

همچنین برنامه «شاهد باش» شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و «ققنوس» روزهای فرد ساعت ۱۹ در ایام نوروز از شبکه نسیم پخش می شود.

هر روز بعد از اذان ظهر نیز یک فیلم سینمایی روی آنتن شبکه نسیم می رود.





**** شبکه آموزش سیما

برنامه «دکتر سلام» به‌صورت گفت‌وگومحور و با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود و موضوعاتی همچون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در سفرهای نوروزی، تغذیه سالم و بیان بایدها و نبایدهای پزشکی برای بیماران در ایام تعطیلات را بررسی می‌کند.

برنامه «آماده‌باش» با حضور مسئولان و مدیران نهادهایی نظیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران به گفت‌وگو درباره نکات ایمنی برای کاهش تصادفات جاده‌ای، شیوه صحیح مواجهه با مصدومان در صورت وقوع حادثه و افزایش آگاهی عمومی در سفرهای نوروزی می‌پردازد. این برنامه ساعت ۱۹:۰۰ پخش می شود.

برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» با هدف استمرار فرآیند یادگیری دانش‌آموزان در ایام تعطیلات، به آموزش، تدریس و مرور کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی اختصاص دارد.

مدرسه تلویزیونی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه هر روز ساعت 9 و برای دانش‌آموزان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب در ساعت‌های ۱۰:۰۰، ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰ پخش می شود.

برنامه های «آقا معلم و بچه ها»، «همه به پیش»، «مدرسه جنگلی» و «علمی طور» نیز به مناسبت ایام نوروز در جدول پخش شبکه آموزش جانمایی شده اند.





**** شبکه قرآن و معارف سیما

ویژه‌برنامه زنده سال تحویل از مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) روز جمعه ۲۹ اسفند از ساعت ۱۵ با حضور قاریان، مداحان و میهمانانی از میان خانواده‌های شهدا و فعالان قرآنی پخش می شود.

ویژه‌برنامه روز عید فطر و اقامه نماز نیز به عنوان «میثاق بندگی»، روز شنبه 1 فروردین ساعت ۷ صبح از مسجد مقدس جمکران به روی آنتن زنده شبکه قرآن ومعارف سیما می‌رود.

برنامه «نفحات»، عطر آیات در نسیم عرفان هم هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به صورت زنده پخش می‌شود.

همچنین برنامه زنده «شبستان» با حضور علما و اساتید حوزه، هر شب ساعت ۱۹:۱۰ از حرم نورانی حضرت معصومه (س) در قاب شبکه قرآن و معارف سیما قرار می گیرد.

در این راستا، برنامه صبحگاهی «آیه» هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح پخش زنده خواهد داشت.

در این برنامه هر روز یک آیه از کلام الله مجید محور تلاوت و اندیشه قرار می گیرد؛ رویکرد اصلی برنامه آیه آن است که مخاطب تنها به تلاوت بسنده نکند، بلکه آیه را عمیق‌تر ببیند، درباره آن بیندیشد، آن را حفظ کند، معنایش را بفهمد و در زندگی روزمره به کار گیرد.

‌برنامه «شب‌های تلاوت» با نوای دلنشین قاریان برگزیده کشور، نیز هر شب ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما می‌رود.

پخش زنده دعای توسل از صحن و سرای ملکوتی حرم امام رضا (ع)، هم هر شب ساعت 20 مهمان خانه بینندگان خواهد بود.

همچنین سخنرانی آیت الله مصباح یزدی با موضوع «عبرت‌های بنی‌اسرائیل» و با نگاهی به فراز و نشیب های قوم بنی اسرائیل، هر روز ساعت ۱۲:۲۵ ظهر پخش می‌شود.

در ایام نوروز، گروه کودک و خانواده شبکه قرآن نیز میزبان نسل فردای ایران است.

برنامه «منم بچه مسلمان» هر روز ساعت ۱۶، برنامه «نوجواب» با هدف پاسخ‌گویی دقیق و صمیمی به دغدغه‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی نوجوانان در قالبی کوتاه و نمایشی هر روز ساعت 17:10، مستند «سفرقند» روایت نوجوانان مستند ساز از سفرهایشان برای رسیدن به پاسخ سوالات خود هر روز ساعت 11 صبح و برنامه «یکی بود یکی نبود» هر روز ساعت ۱۶:۴۵ و انیمیشن «صالح و نرگس» از قاب شبکه قرآن و معارف سیما برای علاقمندان پخش می شود.





**** شبکه مستند

مستند «با طبیعت» با هدف معرفی تنوع زیستی ایران، گونه‌های نادر جانوری، تالاب‌ها و زیستگاه‌های خاص کشور و همچنین نمایش اکوتون‌ها و ظرفیت‌های طبیعی ساعت ۲۰:0۰ روی آنتن می رود.

مستند «از شمال تا جنوب» هر شب ساعت 22 به بررسی اقلیم و جغرافیای استان‌های مازندران و هرمزگان با رویکرد انسان‌شناسی و قوم‌نگاری می‌پردازد.

مستند «مزرعه کلارکسون» فصل چهارم با روایت جرمی کلارکسون تلاش او برای اداره یک مزرعه در شرایط دشوار آب‌وهوایی، مواجهه با حیوانات نافرمان و محدودیت‌های حوزه کشاورزی را به تصویر می‌کشد. این مستند ساعت ۲۱ روی آنتن می رود.

مستند «نجات خودرو» با مقایسه انواع خودروها ساعت 16 از شبکه مستند پخش می شود.

فصل یازدهم رئالیتی‌شوی «تنها» در قالب مسابقه‌ای مستندمحور ساعت ۱9 پخش می‌شود که در آن شرکت‌کنندگان تنها با وسایلی که در یک کوله‌پشتی جای می‌گیرد راهی مناطق مختلف می‌شوند. محل آغاز مسیر هر فرد متفاوت بوده و تمامی صحنه‌ها توسط خود شرکت‌کنندگان فیلم‌برداری می‌شود و این برنامه قدرت اراده انسان در مواجهه با شرایط سخت را به تصویر می‌کشد.

مستند 6 قسمتی «قلمرو» با بررسی زندگی چهار خانواده از حیوانات وحشی در قاره آفریقا و رفتارهای زیستی آن‌ها، از 1 تا 6 فروردین؛ مستند 3 قسمتی «جهان های ذره بینی» از 7 تا 9 فروردین و «غریزه مرگ بار» از 10 فروردین ساعت 23:00 پخش می شوند.

در ساعت ۱۷ جدول پخش شبکه نیز جدیدترین فیلم‌های مستند ایرانی و خارجی متناسب با ایام جنگ روی آنتن خواهد رفت. «تفنگداران جنوب»، «دستمال سرخ ها»، «آن رزمنده همدانی»، «همسفر»، «تو به کوچ عادت داشتی»، «سفرنامه عراق عجم»، «اسپیکوه»، «جمال»، «کلانتر»، «روزگار احمد»، «بهشتی برای ملت» و «ردپای حیات» مستندهایی هستند که در این ساعت پخش می شوند.

همچنین در فواصل کنداکتور، میان‌برنامه‌ها، برش‌های مستند، مستندهای کوتاه، کلیپ‌ها و سرودهای مناسبتی پخش می‌شود.

مستند «نبرد رسانه ای» متناسب با ایام جنگ و رفع شبهات بیگانگان ساعت 22:30، «طعم طبیعت» ساعت 21:45 و «عطر دمنوش» ساعت 22:45 و در جدول پخش شبکه مستند برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است.





**** شبکه امید

«مجرینو» مسابقه‌ای است که با هدف استعدادیابی در حوزه اجرا برگزار می‌شود. در این برنامه، جوانانی که علاقه‌مند به فعالیت در عرصه مجری‌گری هستند، حضور یافته و توانمندی‌های آنان توسط داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این برنامه در ایام نوروز ساعت 12:30 پخش می شود.

همچنین 13 قسمت انیمیشن جدید «3 برادر» با محوریت دوره آل بویه و دیلیمیان در ایران در نوروز به صورت اختصاصی پخش خواهد شد.

برنامه های «شبکه بازی» ساعت 14 و «بازی ویزیون» ساعت 15:40 در جدول پخش شبکه امید جانمایی شده اند.





**** شبکه کودک

«کارآگاهان کوچک» مجموعه‌ای نمایشی با محوریت مدرسه پلیس است که در هر قسمت، یک مسئله پلیسی مطرح می‌شود و کودکان حاضر در مدرسه تلاش می‌کنند با همکاری و همفکری، آن را حل کنند. این سریال ساعت 16:00 پخش می شود.

برنامه «پویانو»، هر شب ساعت 22:00 از شبکه کودک پخش می شود. در این برنامه خانم ستاره به همراه عروسک برنامه، «پویا»، در فضایی شاد و کودکانه بخش‌های مختلف را اجرا می‌کنند.

برنامه عروسکی «با بابام» بر اساس داستان‌های کتاب «با بابام» طراحی شده است و در هر قسمت، خاطرات یک پدر و دختر را روایت می‌کند. این روایت‌ها با ساختاری فلاش‌بک‌گونه و همراه با بخش‌هایی از انیمیشن، برای مخاطبان به تصویر کشیده می‌شود.

در مجموعه «یه خونه یه آشپزخونه 3» هر روز چهار کودک به آشپزخانه خانم نعنا می‌آیند تا با همراهی دایی رحمت و با محوریت آشپزی، با مواد غذایی مفید و تغذیه سالم آشنا شوند. این برنامه در کنار آموزش مهارت‌های ساده آشپزی، به کودکان می‌آموزد چگونه در امور خانه به والدین کمک کنند و از توانایی‌های خود برای آماده‌سازی غذا بهره ببرند.

مجموعه «خانه آبنباتی ۳» در ایام نوروز ساعت 11:00 از شبکه کودک پخش می شود. در این مجموعه مامان نبات و بابا فرامرز پدربزرگ و مادربزرگی مهربان هستند که به دلیل اشتغال فرزندشان، هر روز از نوه‌های خود مینا و نیما نگهداری می‌کنند. کودکان، خانه آن‌ها را «خانه آبنباتی» نامیده‌اند؛ چراکه حضور در آنجا به شیرینی آبنبات است.

انیمیشن های جدید «کاوان و جیکا»، «چی شد که این رنگی شدم»، «خانواده شاد»، «محافظان جنگل»، «نابغه های کوچک» و «قصه های ناخوانده» نیز در ۱۳ قسمت در ایام نوروز از شبکه کودک پخش می شود.

برنامه های «اودو» ساعت 8:45، «جشن فرشته ها» ساعت 19، «محفل ستاره ها» ساعت 20 و مجموعه نمایشی «هتل بسیار بسیار عجیب» ساعت 19:30 به مناسبت ایام نوروز در جدول پخش شبکه کودک قرار گرفته است.





**** شبکه نمایش

فیلم های سینمایی جدید «ترون ارس»، «محصور شدگان»، «جاده لیچی»، «قفس پرنده»، «آجر»، «قانون شکنان راه فراری نیست»، «قانون شکنان مجازات»، «افسانه اوچی»، «غارتگر: ویرانشهر»، «سقوط آزاد»، «مرد فراری»، «آناکوندا» و «پیاده روی طولانی»، از جمله فیلم هایی هستند که در ایام نوروز از شبکه نمایش پخش می شوند.





**** شبکه افق

شبکه افق برای ایام نوروز بازپخش دو مجموعه نمایشی خاطره انگیز «در چشم باد» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ و «کوچک جنگلی» هر روز ساعت ۱۶ را در نظر گرفته است.

مستند «استعمار داستان یک تاریخ» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ و مستند مسابقه «نفوذی» هر روز ساعت ۱۴ در جدول پخش شبکه افق برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

همچنین برنامه زنده «قرارگاه» نیز هر شب ساعت ۱۹ و ۲۱ پخش می شود.

مخاطبان شبکه افق هر روز ساعت 10 و 23:15 نیز می توانند دو فیلم سینمایی خارجی و ایرانی را از این شبکه تماشا کنند.





**** شبکه تماشا

سریال های «بهشت در آتش»، «خانه پوشالی» و «آندرو» در ساعت های 19، 21 و 23 از شبکه تماشا پخش می شوند.





**** شبکه ورزش

«نوروز فوتبالی» تنها برنامه فوتبالی ایام نوروز است که با دعوت از میهمانان ورزشی اتفاقات سال گذشته را مرور خواهد کرد. این برنامه به صورت زنده هر روز ساعت ۱۴ پخش می شود.

پخش جدیدترین مستندهای ورزشی که تا به حال از تلویزیون پخش نشده به صورت مستندهای سریالی و مستندهای پرتره ورزشی ساعت 17 در کنداکتور شبکه ورزش جانمایی شده اند.

برنامه «خاطره‌بازی با آقا جواد» به مرور تاریخچه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در ادوار مختلف جام جهانی می‌پردازد. سری جدید «خاطره‌بازی با آقا جواد» ساعت 16:00 پخش می شود.

برنامه «لذت فوتبال» با مرور جذاب ترین فوتبال های سال گذشته فوتبال جهان و پوشش فوتبال های زنده ایام نوروز ساعت 22:00 در جدول پخش شبکه ورزش قرار دارد.

مسابقه اطلاعات ورزشی «تک به تک» نیز در این ایام هر شب ساعت 20:30 از شبکه ورزش پخش می شود.

برنامه های مستند هر روز ساعت 10، «فوتبال خاطره انگیز» ساعت ۱۲:۳۰، «کادر فنی» ساعت ۱۹ و «قوی ترین مردان» ساعت 21:00 و مسابقه استعدادیابی «کاپیتان» نیز در جدول پخش شبکه ورزش برای این ایام قرار دارند.





**** شبکه سلامت

«حول حالنا» ویژه‌برنامه تحویل سال شبکه سلامت است که ساعت ۱۴ تا ۱۹ پخش می شود. این برنامه با روایت تجربه‌های مردم و کادر درمان، گفت‌وگوهای انسانی با پزشکان و تولید آیتم‌های مشارکتی، نوروز را به‌عنوان فرصتی برای «بازتنظیم سلامت فردی و اجتماعی» معرفی می‌کند.

همچنین این برنامه در ایام نوروز نیز هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن می رود. که روایت‌های واقعی، گفت‌وگوهای سلامت‌محور و آیتم‌های تعاملی، موضوع سلامت را به‌عنوان یک مسیر انتخاب‌محور و سبک زندگی روزمره را بیان می کند.

برنامه «مثبت سلامت» در ایام نوروز با تمرکز بر ارتقای آرامش روانی، افزایش آگاهی عمومی و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به بررسی موضوعات سلامت‌محور در قالب ارتباطات زنده و آیتم‌های تحلیلی می‌پردازد.

«دوربین سلامت» با قالب گزارشی و حضور میدانی در میان مردم، حال‌وهوای نوروزی و موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعی را به تصویر می‌کشد.

این برنامه «مادر و کودک» هر روز ساعت ۹ با حضور پزشکان و متخصصان حوزه سلامت مادران و کودکان، به بررسی مسائل مرتبط با این حوزه، پخش می شود.

برنامه «ضربان» با حضور پزشکان و متخصصان حوزه سلامت جسم و روان بزرگسالان، با بررسی موضوعات مرتبط با سبک زندگی سالم، ساعت ۱۶ روی آنتن می رود.

در ایام نوروز، فیلم‌های سینمایی متناسب با مناسبت عید نوروز و حال‌وهوای این ایام پخش خواهد شد.





**** شبکه تهران

«ارغوان» ویژه برنامه سال تحویل شبکه تهران است که از 27 اسفند ماه پخش می شود. این ویژه برنامه روزهای چهارشنبه 27 اسفند ماه و پنج شنبه 28 اسفند ماه از ساعت 20 تا 24 و روز جمعه 29 اسفند ماه از ساعت 13:30 تا 1 بامداد روی آنتن می رود.

«ارغوان» با اجرای حسین مولایی و صابر خراسانی با حضور شاعران، هنرمندان، نخبگان و خانواده معظم شهدا پخش می شود.

برنامه «ساعت ۲۵» با معرفی خوانندگان و هنرمندان جوان، بررسی آثار جدید موسیقایی، پخش و تحلیل موسیقی ملی، میهنی و انقلابی، همچنین موسیقی پاپ و فولکلور و بررسی تیتراژهای تلویزیونی از 28 اسفند ماه ساعت 24 بامداد پخش می شود.

تامین برنامه شبکه تهران در برنامه «تماشاخانه» پخش انیمیشن های جدید را در ساعت 9 صبح و فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را ساعت ۱۳:۳۰ در نظر گرفته است.





**** مرکز سیمافیلم

**** مرکز سیمرغ

*** تولیدات آثار کوتاه (تاک)

دفتر تولیدات آثار کوتاه چندین اثر گرافیکی، موشن گرافی و تایپو گرافیک با موضوع جنگ تحمیلی تهیه کرده است که از شبکه های سیما پخش می شود. علاوه بر این آثاری نیز در حوزه پیشرفت تولید شده که پخش می شود.





*** دوبلاژ

فیلم های سینمایی «ترون ارس»، «محصور شدگان»، «جاده لیچی»، «قفس پرنده»، «آجر»، «قانون شکنان راه فراری نیست»، «قانون شکنان مجازات»، «افسانه اوچی»، «غارتگر: ویرانشهر»، «سقوط آزاد»، «مرد فراری»، «آناکوندا»، «پیاده روی طولانی»، «فلسطین 36»، «در میان سایه»، «کتاب فروش دوره‌گرد»، «داوطلبان به سوی جنگ»، «ساوی»، «قطب شمال»، «وقت نمایش»، «شیکوبیلی»، «گایونگ»، «در روستا با پدربزرگ»، «انفجار در قطار سریع‌السیر»، «زندگی پی»، «مردی که کوچک می شود»، «تحقیقات جنایی پنجشنبه ها»، «آقای برتون»، «بازگشت به خانه»، «من دشنام می دم»، «گرینلند: مهاجرت»، «نفت سارا»، «چوپان ها»، «معلم»، «هملت» و سریال های «بهشت در آتش» و «آندور» از جمله آثاری هستند که توسط واحد دوبلاژ برای ایام نوروز، صداگذاری و آماده سازی شده است.

