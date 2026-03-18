به گزارش ایلنا، بهرام ابراهیمی عضو هیات مدیره خانه تئاتر ایران، با تاکید بر اینکه هیچ‌کس جنگ را دوست ندارد اما این جمله به معنای عدم دفاع ملت ایران از خود در برابر دشمنان نیست، گفت: «من از جنگ به هر شکلی متنفرم البته به شرط آن که ما شروع‌کننده و آغازگر جنگ نباشیم. آنچه تاریخ هزار سال اخیر ایران به عنوان تاریخی که با ثبت جزئیات بیشتری می‌توان به آن استناد کرد؛ روایت می‌کند این است که ما هیچوقت به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم.»

این هنرمند باور دارد که جنگ نفرت‌انگیز است و نتیجه آن چیزی جز ویرانی، کشتار آدم‌ها و از بین رفتن سرمایه‌های ملی نیست.

بهرام ابراهیمی با تاکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است؛ افزود: «ما این جنگ را شروع نکردیم اما صبوری آدم‌ها نسبت به شرایط جنگی به مرور زمان اندک می‌شود. از چندسال پیش ترور دانشمندان، نظامیان و… در ایران شروع شد و هیچکس هم در مقابل این موضوع عکس‌العمل جدی نشان نداد. ما برای اولین بار، قبل از جنگ ۱۲ روزه با حمله موشکی وعده صادق یک نسبت به ترور و کشتار کشورهای بیگانه در میهن‌مان واکنش نشان دادیم. تاکید می‌کنم که جنگ را دوست ندارم اما این جمله به‌ این‌ معنا نیست که ملت ما نباید از خود در مقابل حملات آمریکایی _صهیونی دفاع کند.»

این بازیگر در واکنش به خوشحالی برخی افراد نسبت به‌ وقوع جنگ و حمله متجاوزان به ایران، گفت: «خوشحالی احمقانه برخی افراد که فکر نمی‌کنم تا کنون از کنار گوش‌شان حتی یک سنگ و تیروکمان رد شده باشد، برایم غیرقابل باور است. نمی‌فهمم این‌ها چه موجوداتی هستند که از کشته شدن دیگران لذت می‌برند؟ ما هشت سال با موجودی ابله به نام صدام حسین جنگیدیم، او آدم منفوری بود اما زمانی که می‌خواستند او را اعدام کنند؛ من حاضر نشدم حتی لحظه مجازاتش را ببینم. چطور برخی افراد دل‌شان می‌آید، دیگران کشته شوند و از کشته شدن بچه‌های بی‌گناه یک مدرسه و دیگر قربانیان این جنگ خوشحال باشند؟!»

او ادامه داد: «من نمی‌توانم تحمل کنم که کسی به مملکت و سیستم مرکزی حکومت کشور من حمله کند، مردم و بچه‌های بی‌گناه را بکشد و با خوشحالی این حرکت غیرانسانی خود را توجیه کند، این موضوع اصلا برای من قابل درک نیست.»

ابراهیمی درباره تلاش دشمنان برای تجزیه کشورمان، افزود: «ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که یک دیوانه گرچه مرز مشترکی هم با ما ندارد؛ تلاش می‌کند ما را نابود کرده و کشورمان را تکه تکه کند. این نسخه‌ای است که سال‌های قبل برای یوگسلاوی پیچیدند و آن کشور را تجزیه کردند؛ اکنون نیز در تلاش هستند؛ این نسخه را برای ما بپیچنند.»

این هنرمند در بخش دیگر سخنانش بر اهمیت سرپا نگه داشتن هنر، بر فعالیت تئاتر و سینما در شرایط بحرانی حال حاضر تاکید کرد و گفت: «هنر تئاتر و سینما را باید در هر شرایطی حفظ کرد. این باور شخصی من است و با وجود شرایط جنگی به محض اینکه تمرین‌های تئاتر یا زمان فیلمبرداری آثاری که در آن‌ها حضور دارم، مشخص شود، قطعا با گروه همراه خواهم شد.»

به گفته او، اگر چه دشمن به سالن‌های سینما و تئاتر هم رحم نمی‌کند اما باید هنرهای نمایشی را زنده نگه داشت. در دوره هشت سال دفاع مقدس گروه‌های تئاتری حتی در پناهگاه‌ها هم اجرا داشتند و به همت گروه‌های نمایش خیابانی اکنون نیز در شهرها و مکان‌های مختلف هنر نمایش زنده است.

