صالحی امیری در پاسخ به ایلنا:
عضویت ایران در سپر آبی در دستور کار است/ استراتژی اصلی ما باید بر پشیمان کردن دشمن از تهاجم متمرکز باشد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره امکان عضویت ایران در سپر آبی جهان با هدف حفاظت قویتر از آثار تاریخی ایران در صورت تداوم جنگ رمضان اعلام کرد: موضوع عضویت در سپر آبی یا بلوشیلد جهانی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی امیری در نشستی خبری ظهر دیروز خود که با حضور تعداد معدودی از خبرنگاران و در شرایط جنگی در ساختمان ارگ آزادی تهران برگزار و به دلیل تداوم تجاوز هوایی ارتش تروریستی آمریکایی – صهیونی به شهر تهران نیمه کاره رها شد، گفت: در حال حاضر سپر آبی در تمامی بناها و محوطهها ی تاریخی و پایگاههای میراث فرهنگی کشور نصب شده است.
وزیر میراث فرهنگی افزود: یک جمله را به عنوان یک واقعیت تلخ باید بگوییم و آن هم این است که دشمن جنایتکار کودک کش به هیچ یک از قوانین و قواعد بین المللی پایبند و متعهد نیست.
وی افزود: وزارت میراث فرهنگی از شروع جنگ رمضان و تهاجم آمریکا و اسراییل به ایران؛ مکاتبات متعددی با نهادهای بین المللی برای در امان ماندن آثار تاریخی کشور از حملات هوایی و هدف قرار دادن این آثار انجام داد.
لازم به ذکر است که ایران همچنان به عضویت سپر آبی جهانی که مقر آن در شهر لاهه هلند است درنیامده و تلاشهای صورت گرفته برای عضویتیت ایران در سپر آبی جهانی که از سالهای پیش آغاز شده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
صالحی امیری همچنین از دستور کار قرار گرفتن برنامه عضویت ایران در بلوشیلد جهانی خبر داد.
وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: تاکنون ۸ مکاتبه با سازمانها و نهادها و ان جی اوهای بین المللی در محکومیت آسیبهای وارد شده با آثار تاریخی ایران در جنگ رمضان انجام شده است و مصاحبههای زیادی نیز با رسانههای خارجی انجام شده و در گفتوگوهای زنده با ایرانیان خارج از کشو برای تداوم اعتراض به مصون ماندن آثار تاریخی در جنگ انجام شده است.
سیدرضا صالحی امیری افزود: واقعیت این است که میزان انعکاس اخبار ما در رسانههای خارجی گسترده بود و خبر آسیب به کاخ گلستان ۱۵۷ بار در رسانههای خارجی تکرار شد.
او افزود: در حال حاضر تلاش داریم با استفاده از افکارعمومی جهان روند آسیب و خسارات ناشی از جنگ با آثار تاریخی و موزهها را متوقف کنیم.
صالحی امیری ادامه داد: هرچند که این رژیمهای جنایتکار در جنگهای منطقهای نشان دادهاند که به افکار عمومی معتقد نیستند. ببینید در غزه چه جنایتی رخ داد و افکار عمومی جهان برای آن چه کار کرد. این همه راهپیمایی و تظاهرات در سطح جهان اتفاق افتاد اما کمکهای جهانی که برای غزه جمع آوری شده بود با ضبط کشتی که در مسیر غزه بود، برای متوقف و خدمه آن نیز دستگیر شدند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: استراتژی اصلی ما باید بر مقاومت و پشیمان کردن دشمن از تهاجم متمرکز باشد.