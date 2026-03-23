سید امیر سیدزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد:
حفظ انسجام در روزهای پس از جنگ، کشور را به سمت آبادانی میبرد/ پیام هنرمند باید مستمر باشد
سید امیر سیدزاده با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی تأکید کرد که از این طریق روزهای پس از جنگ، روزهای آبادانی این کشور خواهد بود.
سیدامیر سیدزاده تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: سینما هنری است متشکل از عناصر هفتگانه هنر که این عناصر را در خود وحدت بخشیده و میتواند برای آگاهیبخشی ثمربخش باشد. آگاهیبخشی به جامعه در شرایط جنگی میتواند مسئله بسیار مهمی باشد و هنرمند در این موضوع میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد و علاوه بر آگاهیبخشی میتوان برای روحیهبخشی و تبیین جایگاه ایران در عرصه بینالملل هم نقش مثبت یا حتی منفی داشته باشد.
سیدزاده خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از هنرمند انتظار یک تأثیرگذاری مثبت در شرایط حاضر داشته باشیم بیان اتفاقات روز و صحبت درباره تجاوزات آمریکا با همدستی اسرائیل به ایران میتواند به خودی خود عملکردی مثبت باشد و صدای مظلومیت ایران را به گوش جهانیان برساند. جهان باید این صدا را بشنود و اگر هنرمند بتواند در این موضوع خوب عمل کند در نگاه دنیا به ما میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر هنرمند نسبت به اتفاقات بیتفاوت باشد نتیجه عکس خواهد داشت و یکی از عناصر مهم در تبیین واقعیتها از بین میرود.
وی افزود: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که هنرمندان متعهد و مردمی نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند و موضعگیریهای درستی داشتهاند و معتقدم اگر اینترنت قطع نبود بیش از این شاهد موضعگیریها بودیم و نمود بیشتری داشت. با قطعی اینترنت بسیاری از افراد متوجه این موضعگیریها نشدند یا بسیاری نتوانستند موضع خود را اعلام کنند و معتقدم با وصل شدن اینترنت شاهد اظهارات صریحی از هنرمندان علیه تجاوز به کشورمان خواهیم بود.
این تهیهکننده در ادامه گفت: جنگ تمام خواهد شد و به امید خدا ما سربلند خواهیم بود و رو سیاهی آن برای دشمنان ما خواهد بود. مهم این است که ما امروز به وظیفه ملی خود عمل کنیم، اگر ما در هر جایگاهی نسبت به انجام تکلیفی که برعهده داریم کوتاهی کنیم، نسبت به هر اتفاقی در آینده مسئول هستیم. ما از همین الان باید به فکر روزهای پس از جنگ هم باشیم و انسجام شکلگرفته در کشورمان را حفظ کنیم و با تصمیمات اشتباه آن را از بین نبریم. برای حفظ انسجام نیاز به الگوسازی رسانهای داریم، پیام هنرمند باید مستمر باشد، ما نباید فقط در این شرایط حساس یکدیگر را کنار هم قرار دهیم و فردا لزوم حفظ انسجام را فراموش کنیم. روزهای پس از جنگ هم بسیار حائز اهمیت است و همه برای کنار هم ماندن ملت ایران باید نقش خود را ایفا کنیم و به امید خدا روزهای پس از جنگ روزهای آبادانی باشد.
سیدزاده در پایان تأکید کرد: روزهایی حساس، سرنوشتساز، بحرانی و تاریخی را پشت سر میگذاریم، روزهایی که با وجود سختیهایش متأثر از برکت خون شهدا است. هیچ زمانی ایران در دنیا تا این حد عزیز نشده بود، امروز دوست و دشمن میداند که ما مظلوم واقع شدیم، حقانیت داشتیم، به دنبال جنگ نبودیم. بر همه دنیا ثابت شده که ما ملتی اهال صلح بودیم اما دشمن به کشورمان تجاوز کرد و در همان ساعات اولیه کودکان میناب و رهبرمان را به شهادت رساند و اتفاقات تلخی را برای ما رقم زد که با هیچ اصول بینالمللی و حقوق بشری همخوانی ندارد. پیروزی با ملتی است که ایستادگی کند و دوام بیاورد، من معتقدم که به امید خدا این روزهای سخت را پشت سر خواهیم گذاشت و ملت ایران سربلند خواهد بود.