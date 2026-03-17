الماسی: اکنون زمان به نمایش گذاشتن قدرت و توان ایران است
جهانگیر الماسی، بازیگر سینما و تلویزیون، نوشت: تمام مدیران و مردم ما باید مثل آنچه امروز از نیروهای مسلح کشور در مقابل دشمن متجاوز میبینیم، قدرتمند باشند و در حفظ وطن بکوشند.
به گزارش ایلنا، او در این یادداشت نوشت: رحمت خدا بر رهبر شهید انقلاب. در طول تاریخ، سرنوشت انسانهای نیکو و قهرمانان همیشه همین بوده است که به دست زشتکرداران و نابکاران شهید شوند.
من حضور سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای آیتالله سید مجتبی خامنهای را به مسند رهبری این قوم شریف و کهنسال ایرانی، تبریک میگویم. امیدوارم که انتخابهای جدید ایشان در تمامی بخشها منجر به حضور افرادی شود که همچون پدرشان ریشه در این خاک دارند. افرادی که به هویت ایرانی علاقهمند هستند.
طول تاریخ ایران، همیشه گذشت در عین قدرت و توانمندی، باعث حفظ این خاک شده است. رفتاری که باید آن را به جوانان و نسل جدید که میراثداران این آب و خاک هستند، بیاموزیم. اکنون زمان به نمایش گذاشتن قدرت و توان ایران است. تمام مدیران و مردم ما باید مثل آنچه امروز از نیروهای مسلح کشور در مقابل دشمن متجاوز میبینیم، قدرتمند باشند و در حفظ وطن بکوشند.