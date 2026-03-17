به گزارش ایلنا، محمد گلریز، خواننده در پی حملات دشمن امریکایی-صهیونی به خاک کشورمان و شهادت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب قلب همه را جریحه‌دار کرد اما تقدیر الهی چنین بوده است و یقین دارم که در پس آن، خیری نهفته است.

او افزود: باید دانست که اتحاد، همبستگی، یکپارچگی و وحدت رمز پیروزی ملت ایران است. هیچ ملتی در دنیا به اندازه‌ مردم ایران، از نظر هوش، بصیرت و آگاهی نسبت به موقعیت خود آگاه نیست.

وی ادامه داد؛ مردم با همه مسائل و مشکلاتی که دارند، پیام امام راحل و رهبر معظم انقلاب را پذیرفتند و با انسجام و وحدت کامل در صحنه و میدان حضور یافتند.

گلریز گفت: در روزهای اخیر، اثری را با نام «غم فراق» با موضوع شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای این سرزمین اجرا کرده‌ام که از شبکه یک سیما پخش شد، همچنین پیش‌تر نیز اثری را به‌نام «ایران من» با شعر مصطفی محدثی‌خراسانی و آهنگسازی بهنام صبوحی اجرا کردم که در شبکه دو سیما رونمایی شد و امیدوارم مورد توجه مردم قرار بگیرد.

