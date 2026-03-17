به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، طرح «همه تن برای وطن» با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی در سراسر کشور در حال اجراست.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به روحیه وطن‌دوستی مردم ایران در شرایط جنگی، اظهار کرد: در بحران‌های اخیر و در مواجهه با تجاوزات، وطن‌دوستی جامعه به یکی از اهرم‌های قدرت کشور تبدیل می‌شود.

او ادامه داد: حافظه تاریخی غنی ایران همیشه در این شرایط به یاری کشور آمده است و حضور مردم ناشی از این پیشینه ارزشمند تاریخی‌است.

شفیعی افزود: تاریخ ایران نشان داده که مردم همواره در برابر تجاوز بیگانگان مقاوم بوده‌اند و این حضور همیشگی و وطن‌دوستی، از وجوه ارزشمند ایرانیان است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان مشهود بودن روحیه مقاومتی مردم در «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» اظهار کرد: حضور گسترده مردم در تهران و سایر شهرستان‌ها به ویژه پس از شهادت امام شهید و انتخاب رهبری جدید، برای پیمان با رهبری، نشان‌دهنده برجسته‌تر شدن وطن دوستی و عشق به میهن در مردم است.

شفیعی نقش هنرمندان را نیز در چنین شرایطی مهم دانست و گفت: هنرمندان، خصوصاً آن‌هایی که مرجعیت اجتماعی دارند، همواره در شرایط بحرانی با آثار و نظرات خود، همراه مردم بوده‌اند و توانسته‌اند سمت درست تاریخ را تشخیص دهند.

او تاکید کرد: حافظه تاریخی غنی ایران همیشه در این شرایط به یاری کشور آمده است و حضور مردم ناشی از این پیشینه ارزشمند تاریخی‌است. هنرمندان این حافظه تاریخی را زنده نگه می‌دارند و بازتعریف می‌کنند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پایان سخنانش با اشاره به فراخوان‌های منتشر شده در رشته‌های مختلف هنری برای تولید آثار و حضور هنرمندان، به ویژه در حوزه تئاتر خیابانی اشاره کرد و گفت: این رویکرد با استقبال هنرمندان مواجه شد و همکاری خوبی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی شکل گرفت که امیدواریم آغازی برای تداوم این‌گونه تجربیات موفق باشد.

