معاون هنری وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی:

وطن‌دوستی جامعه در بحران‌ها یکی از اهرم‌های قدرت است

معاون هنری وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی با اشاره به فراخوان «همه تن برای وطن» می‌گوید؛ در شرایط بحرانی هنرمندان باید حافظه تاریخی را زنده نگه دارند و بازتعریف کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، طرح «همه تن برای وطن» با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی در سراسر کشور در حال اجراست. 

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به روحیه وطن‌دوستی مردم ایران در شرایط جنگی، اظهار کرد: در بحران‌های اخیر و در مواجهه با تجاوزات، وطن‌دوستی جامعه به یکی از اهرم‌های قدرت کشور تبدیل می‌شود. 

او ادامه داد: حافظه تاریخی غنی ایران همیشه در این شرایط به یاری کشور آمده است و حضور مردم ناشی از این پیشینه ارزشمند تاریخی‌است. 

شفیعی افزود: تاریخ ایران نشان داده که مردم همواره در برابر تجاوز بیگانگان مقاوم بوده‌اند و این حضور همیشگی و وطن‌دوستی، از وجوه ارزشمند ایرانیان است. 

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان مشهود بودن روحیه مقاومتی مردم در «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» اظهار کرد: حضور گسترده مردم در تهران و سایر شهرستان‌ها به ویژه پس از شهادت امام شهید و انتخاب رهبری جدید، برای پیمان با رهبری، نشان‌دهنده برجسته‌تر شدن وطن دوستی و عشق به میهن در مردم است. 

شفیعی نقش هنرمندان را نیز در چنین شرایطی مهم دانست و گفت: هنرمندان، خصوصاً آن‌هایی که مرجعیت اجتماعی دارند، همواره در شرایط بحرانی با آثار و نظرات خود، همراه مردم بوده‌اند و توانسته‌اند سمت درست تاریخ را تشخیص دهند. 

او تاکید کرد: حافظه تاریخی غنی ایران همیشه در این شرایط به یاری کشور آمده است و حضور مردم ناشی از این پیشینه ارزشمند تاریخی‌است. هنرمندان این حافظه تاریخی را زنده نگه می‌دارند و بازتعریف می‌کنند. 

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پایان سخنانش با اشاره به فراخوان‌های منتشر شده در رشته‌های مختلف هنری برای تولید آثار و حضور هنرمندان، به ویژه در حوزه تئاتر خیابانی اشاره کرد و گفت: این رویکرد با استقبال هنرمندان مواجه شد و همکاری خوبی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی شکل گرفت که امیدواریم آغازی برای تداوم این‌گونه تجربیات موفق باشد.

