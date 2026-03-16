چهار فیلم از چهارشنبه به چرخه اکران اضافه می‌شوند

چهار فیلم از چهارشنبه به چرخه اکران اضافه می‌شوند
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم از برنامه‌ریزی ویژه برای اضافه شدن چهار فیلم به چرخه اکران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان در خصوص اقداماتی که در روزهای اخیر برای نمایش فیلم در سینماهای سراسرکشور انجام شده است گفت: با توجه به شرایط ویژه ای که در اسفندماه و نوروز ۱۴۰۵ پیش آمده است عملا ما فصلی به نام اکران نوروزی ندارم و فیلم‌هایی برای عرضه و اکران در سینماها اانتخاب شده‌اند که متناسب با احوالات و اتفاقات امروز جامعه ایران باشد.

بهزادیان با اشاره به چهار فیلمی که به چرخه اکران اضافه می شوند گفت: از چهارشنبه ۲۷ اسفندماه، فیلم‌های سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، «خط نجات» به کارگردانی وحید موساییان و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی به چرخه اکران اضافه می‌شوند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
