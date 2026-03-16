به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان در خصوص اقداماتی که در روزهای اخیر برای نمایش فیلم در سینماهای سراسرکشور انجام شده است گفت: با توجه به شرایط ویژه ای که در اسفندماه و نوروز ۱۴۰۵ پیش آمده است عملا ما فصلی به نام اکران نوروزی ندارم و فیلم‌هایی برای عرضه و اکران در سینماها اانتخاب شده‌اند که متناسب با احوالات و اتفاقات امروز جامعه ایران باشد.

بهزادیان با اشاره به چهار فیلمی که به چرخه اکران اضافه می شوند گفت: از چهارشنبه ۲۷ اسفندماه، فیلم‌های سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، «خط نجات» به کارگردانی وحید موساییان و «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی به چرخه اکران اضافه می‌شوند.

