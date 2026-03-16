طنین حماسه و همبستگی در کتابخانههای کشور؛ آغاز دومین پویش ملی «ایستاده برای ایران»
نهاد کتابخانههای عمومی کشور، دومین دوره پویش ملی «ایستاده برای ایران» را ویژه «جنگ رمضان» و با هدف پاسداشت عزت ملی و تقویت بیش از پیش روحیه همبستگی مردم ایران، آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، پویش ملی «ایستاده برای ایران» ویژه «جنگ رمضان»، در دو بخش «رویدادهای ویژه ملی» و «خدمات کتابخانهای» از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار میشود.
این پویش با اتکا به ظرفیت عظیم و دسترسی گسترده کتابخانههای عمومی در سراسر کشور، در تلاش است تا بستری فرهنگی و اجتماعی برای ارتقای آگاهی جامعه فراهم کند. از مهمترین اهداف این رویداد میتوان به آگاهیبخشی عمومی درباره پیشینه تاریخی مقاومت در برابر سلطه، بازخوانی تاریخ استعمار و استقلال از طریق منابع تاریخی و ادبیات و تبیین دقیق رابطه مردم و آینده ایران اشاره کرد. همچنین حفظ و تقویت هویت ملی در مقابل تهدیدات خارجی، ارتقای روحیه همدلی، حماسه و ایستادگی و ارائه حمایتهای روانی از کودکان، نوجوانان و خانوادهها در شرایط کنونی از طریق آموزش، از دیگر محورهای کلیدی این پویش است.
برنامههای اجرایی این پویش در دو بخش اصلی شامل «رویدادهای ویژه ملی» و «خدمات کتابخانهای» طراحی شده است. در بخش رویدادهای ویژه ملی، مسابقاتی نظیر «استعمارخوانی» برای معرفی کتابهای تالیف و ترجمه مرتبط با استعمار و مسابقه «تجربه ایستادگی» با محوریت خاطرهنگاری و روزنگاری از لحظات امید، همبستگی و تجربه جنگ برای تمامی گروههای سنی در نظر گرفته شده است. در این بخش کودکان نیز میتوانند در مسابقه نقاشی «به رنگ ایران» با موضوع ترسیم قهرمانان و رویدادهای امیدوارانه جنگ شرکت کنند. همچنین، رویداد هنری «کودک شهید ایران» به یاد کودکان شهید جنگ بهویژه شهدای مدرسه میناب در قالب کمپین و پرفورمنس برگزار میشود. ثبت دلنوشتههای صمیمانه مردم خطاب به رهبر شهیدشان در رویداد «رهبر شهید» و ثبت قول و قرارهای مردم با رهبر جدیدشان برای ساخت آینده ایران در رویداد «قرار من با آقا مجتبی» از دیگر برنامههای شاخص و ملی این پویش است.
بخش خدمات کتابخانهای نیز شامل برنامههای متنوعی است که طراحی سیرهای مطالعاتی و معرفی کتابهایی با موضوع استعمار و همچنین بررسی جنگها و ترورهای آمریکا و صهیونیستها در جهان از جمله آنهاست. برگزاری محافل ادبی، تولید محتوای رسانهای توسط کتابداران، و دعوت از تصویرگران و کاریکاتوریستها برای خلق آثار تصویری متناسب با اهداف پویش از دیگر اقدامات اجرایی این بخش به شمار میرود. همچنین به منظور پوششدهی همگانی، بهرهبرداری حداکثری از کتابخانههای سیار، ایجاد پیشخانهای موقت و ارسال کولهکتاب به مناطق آسیبدیده یا مهاجرتپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
پویش «ایستاده برای ایران» که مخاطبان آن را تمامی گروههای سنی اعم از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تشکیل میدهند، از هفته آخر اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. علاقهمندان به شرکت در این رویداد ملی میتوانند آثار خود را از طریق بارگذاری در سامانه کتابخون به نشانی www.ketabkhooon.ir و یا ارسال به شماره ۰۹۱۰۵۰۳۹۳۲۰ (منحصرا در یکی از پیامرسانهای بله یا ایتا)، به دبیرخانه پویش ارسال کنند.
گفتنی است، پیش از این در ایام جنگ ۱۲ روزه، نخستین دوره پویش «ایستاده برای ایران» برگزار شد که با استقبال چشمگیر و اقبال عمومی مخاطبان و اعضای کتابخانههای عمومی سراسر کشور همراه بود.