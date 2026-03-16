به گزارش ایلنا، قرارگاه خاتم هشدار داد که رسانه صهیونیستی اینترنشنال با استفاده از ظرفیت ماهواره‌ای و زیرساخت‌های رسانه‌ای برخی از کشورهای منطقه با ایجاد تشنج، روایت‌سازی دروغ، شایعه‌پراکنی و جنگ روانی علیه مردم عزیز ایران در راستای کمک به اهداف آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اقدام می‌کند. هشدار می‌دهیم در صورت تداوم کمک به این رسانه خبیث و شیطانی، مبادی همکاری با آن در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.

شاید وقت آن رسیده باشد که برخورد قاطع‌تری با خیانتکاران و دروغ‌بافان شبکه تروریستی ایران اینترنشنال صورت بگیرد. هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه درباره همکاری با این شبکه تروریستی می‌تواند براساس حق جمهوری اسلامی ایران برای برخورد و تعقیب خیانتکاران در سراسر جهان است.

از قرار معلوم شناسایی و ردیابی افرادی که برای این شبکه جاسوسی، فیلم، عکس و خبر ارسال می‌کنند، در دستور کار جدی پاسداران گمنام امام‌زمان (عج) قرار گرفته است.

