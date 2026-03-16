سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در نشست با رسانه‌های بین‌المللی با قدردانی از اصحاب رسانه برای انعکاس «صدای حق ملت ایران» اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در تحلیل‌های خود دچار خطای راهبردی هستند، زیرا شناخت دقیقی از کانون‌های قدرت ملی ایران ندارند.

وی افزود: نخستین و بنیادی‌ترین کانون قدرت ما «ایران» است؛ مفهومی که دلالت بر یک منظومه عمیق تاریخی، فرهنگی و هویتی دارد. ایران در حقیقت یک تمدن است و حامل سرمایه‌ای عظیم از فرهنگ، تاریخ و هویت جمعی یک ملت.

صالحی‌امیری با تاکید بر ظرفیت تمدنی ایران گفت: ایران بزرگ‌ترین قدرت نرم ماست؛ سرزمینی مملو از رمزها، رازها و ناشناخته‌هایی که در طول تاریخ در شکل‌دهی به تحولات فرهنگی و تمدنی جهان نقش‌آفرین بوده است. از ایران دفاع می‌کنیم، زیرا ایران خانه ما، شناسنامه ما و تجلی هویت تاریخی ماست.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی تصریح کرد: در طول تاریخ، هر زمان بیگانگان به این سرزمین تعرض کرده‌اند، ملت ایران با انسجام و همبستگی در برابر آنان ایستاده و اجازه نداده است که هویت و استقلال این سرزمین مخدوش شود.

وی با تاکید بر نقش مردم به عنوان اصلی‌ترین عنصر اقتدار ملی گفت: قدرت واقعی ایران مردم آن هستند. دشمنان ما شناخت درستی از روحیه و اراده ملت ایران ندارند. در شرایطی که کشور با تهدید و حملات مواجه بود، میلیون‌ها ایرانی به خیابان آمدند و برخی برآوردها این حضور را بیش از ۳۰ میلیون نفر اعلام کرده‌اند.

صالحی‌امیری این حضور گسترده مردمی را نمادی از «خیزش ملی برای پاسداشت مقاومت و ایستادگی» توصیف کرد و افزود: این حضور نشان داد که مردم ایران برای ادای احترام به شهدای مقاومت و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و رهبری، حضوری آگاهانه و پایدار در صحنه دارند.

وی در ادامه به دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی ایران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از کانون‌های قدرت در ایران، رهبری و سرمایه عظیم دینی در جامعه است. در کنار آن، نظام سیاسی مقتدر جمهوری اسلامی قرار دارد که امروز دولت با تمام ظرفیت برای حمایت از مردم در میدان حضور دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: دولتمردان بدون استثنا به‌صورت شبانه‌روزی با بسیج تمامی امکانات کشور در دو عرصه مهم فعالیت می‌کنند؛ پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت همه‌جانبه از مردم.

وی با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در منظومه قدرت ملی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان بنیادین اقتدار کشور هستند. این نیروها علاوه بر توانمندی‌های نظامی، از سرمایه‌ای عظیم از ایمان، اراده و روحیه ایثار برخوردارند و تحت هر شرایطی در برابر تجاوز و ظلم ایستادگی خواهند کرد.

صالحی‌امیری با طرح این پرسش که آیا کشوری بدون قدرت دفاعی می‌تواند در نظام بین‌المللِ مبتنی بر رقابت و منازعه از سرزمین و تمدن خود دفاع کند، افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که حضور بیگانگان در این سرزمین همواره با خشونت، خونریزی و سلطه همراه بوده است.

وی با اشاره به حملات اخیر به غیرنظامیان گفت: رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی با به شهادت رساندن دانش‌آموزان در میناب بار دیگر ماهیت خشونت‌طلب و کودک‌کش خود را آشکار کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی خطاب به افکار عمومی جهان تاکید کرد: وجدان بیدار جهانیان و دنیای اسلام باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، اما ملت ایران تصمیم گرفته‌اند با تمام توان از وجب به وجب این سرزمین، از هویت تاریخی و از تمدن خود دفاع کنند.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: ایرانیان خارج از مرزها نیز بخشی از پیکره بزرگ ملت ایران هستند. از آنان می‌خواهیم صدای واحد ملت ایران باشند و ایران را همان‌گونه که هست به جهان معرفی کنند تا جایگاه مظلوم و ظالم برای افکار عمومی روشن شود.

صالحی‌امیری همچنین درباره وضعیت حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور گفت: خوشبختانه تمامی موزه‌های کشور دارای مخازن امن و مقاوم هستند که بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و ساخته شده‌اند. تاکنون هیچ آسیبی به این مخازن وارد نشده و پیش‌بینی‌های لازم برای صیانت از آثار تاریخی انجام شده است.

وی افزود: در روزهای اخیر هشت مکاتبه رسمی با نهادهای بین‌المللی انجام داده‌ایم؛ از جمله با شورای بین‌المللی موزه‌ها در پکن، مکاتبه با سازمان یونسکو، مکاتبه در حوزه میراث ناملموس و مکاتبه با سازمان جهانی گردشگری تا اقدامات تخریبی علیه میراث‌فرهنگی ایران به صورت رسمی گزارش شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده میراثی کشور گفت: ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناخته‌شده است که از این میان حدود ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند. همچنین افزون بر آثار ثبت‌شده جهانی، بیش از ۵۸ پرونده دیگر نیز در فهرست موقت یونسکو قرار دارند که به دلیل محدودیت‌های ثبت در یونسکو در نوبت بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پیام‌های همدردی برخی کشورها اظهار کرد: از ملت و رئیس‌جمهوری جمهوری آذربایجان به دلیل همدردی با ملت ایران قدردانی می‌کنیم؛ زیرا دو ملت ایران و آذربایجان دارای پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی هستند.

صالحی‌امیری با تاکید بر عمق تاریخی تمدن ایرانی تصریح کرد: رژیم‌های متجاوز که فاقد پشتوانه تاریخی و تمدنی هستند، درک درستی از ارزش سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ندارند. در حالی که ایران یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی جهان است و در تحولات فرهنگی و تمدنی جهان جایگاهی برجسته و اثرگذار داشته است.

وی افزود: ملت‌هایی که دارای ریشه‌های عمیق تمدنی هستند، شکست‌ناپذیرند و ایران نمونه‌ای روشن از چنین تمدنی است.

میراث‌فرهنگی ایران، بخشی مهمی از میراث مشترک بشریت است

در ادامه این نشست، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی نیز با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای صیانت از میراث‌فرهنگی کشور تاکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی ایران مسئولیتی تمدنی و ملی است که باید با رویکردی علمی، نظام‌مند و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده میراثی کشور گفت: ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از حیث میراث‌فرهنگی و تاریخی است و صیانت از این سرمایه عظیم، مستلزم هماهنگی نهادی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از سازوکارهای تخصصی در حوزه حفاظت و مدیریت میراث است.

دارابی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های ملی و همکاری با نهادهای بین‌المللی تلاش کرده است تا ضمن حفاظت حداکثری از آثار تاریخی و فرهنگی، هرگونه تهدید علیه میراث تمدنی ایران را به صورت رسمی در مجامع جهانی پیگیری کند.

معاون میراث‌فرهنگی تاکید کرد: میراث‌فرهنگی ایران نه‌تنها متعلق به ملت ایران، بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت است و صیانت از آن نیازمند توجه و مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی است.

