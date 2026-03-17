به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونی به کشورمان و تجاوز به ساحت بیت رهبری و شهادت رهبر معظم انقلاب و تعدادی از سرداران نظامی، هنرمندان تجسمی به خلق پوسترهایی پرداخته‌اند.

این پویش «جنگ رمضان در آینه آثار هنرمندان تجسمی» نام دارد.

لازم به یادآوری است که گرافیک و تصویرگری همواره گویاترین هنرها در دوران بحران بوده است. نمونه این مهم، پوسترهای متعددی است که در دوران جنگ تحمیلی و جنگ دوازده روزه خلق شده‌اند. واضحتر اینکه پوستر و تصویرها می‌توانند راویان بصری تازیخ کشورمان باشند.

نام خدا بزرگتر از ناو آمریکاست

اشاره به بیانات رهبر شهید که گفته بود؛ خطرناک‌تر از ناو آن سلاحی است که می‌تواند ناو را به قعر دریا غرو ببرد

اثری توصیفی و تمثیلی/ بدون عنوان

ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است

اشاره به پایان اسرائیل با موشک‌های مقتدر ایرانی

مردم ایران قویترین سلاح برای نابودی اسرائیل

کنایه به ساقط کردن پهپادهای پوشالی هرمس توسط ارتش و سپاه کشورمان

بدون عنوان/تقدیر گرافیکی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وقتی ضربه محکم باشد.. /تاکید بر بیانات رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی

