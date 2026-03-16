سراغگیری افشین علا از ترامپ: کودککش عوضی! از اپستین چه خبر؟
افشین علا سروده اخیرش را به سوالاتی از ترامپ اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا، افشین علا در تازهترین سروده خود ترامپ را مخاطب خود قرار داد و از او پرسیده به کدامیک از اهداف خود در تجاوز به ایران رسیده است!
چه خبر، ترامپ؟
شب خوش، جناب ترامپ! از فالبین چه خبر؟
از سرنگونی و از نظم نوین چه خبر؟
گفتی حریف تو نیست هیچ ارتشی به جهان
پایین بیا ز فضا روی زمین چه خبر؟
بنگر گرفته به کف، ایران، عصای کلیم
از سحرها که توراست در آستین چه خبر؟
از موش صهیونیات موشک گرفته امان
از گنبدی که چنان بود آهنین چه خبر؟
بحرین را که زدیم مثل کویت و قطر
از برجهای دبی، خلد برین چه خبر؟
«کی سی صد و سی و پنج» در آسمان عراق
حالا که کرده سقوط از سرنشین چه خبر؟
از جنگ خسته شدی؟ کشتیشکسته شدی؟
ناوت نشسته به گل؟ از بمب و مین چه خبر؟
حالا که قیمت نفت تا مرز فاجعه رفت
روز خوش است هنوز، از بعد از این چه خبر؟
دادی تو وعده ولی آخر کمک نرسید
از شاهزاده که هیچ! از یاسمین چه خبر؟
تو غدهی مرضی آکنده از غرضی
کودککش عوضی! از اپستین چه خبر؟
افشین علا
اسفند ۱۴۰۴