درمان رایگان آسیب دیدگان جنگ تحمیلی در شبکه بهداشت و درمان بسیج
شبکه بهداشت و درمان بنیاد تعاون بسیج اقدام به درمان آسیب دیدگان و مجروحان و جانبازان جنگ رمضان به صورت رایگان میکند.
به گزارش ایلنا، شبکه بهداشت و درمان بنیاد تعاون بسیج در بیانیه خود آورده است: به شکرانه پیروزیهای مستمر بر آمریکا و اسرائیل جنایتکار و اتحاد و همدلی و استقاد امت انقلاب اسلامی و در پاسخ به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای عزیز در رسیدگی به آسیب دیدگان و مجروحان و جانبازان جنگ رمضان، شبکه بزرگ درمانگاههای بسیج مهر شفا در تمام شهرهای کشور که با همت، مشارکت و همدلی مردم در دهها شهر ایجاد و مشغول خدمترسانی است، به تمام آسیب دیدگان و مجروحان جنگ رمضان خدمات رایگان ارایه خواهد داد و با ایجاد صدها تخت اورژانس، آماده کمک به نظام درمان کشور و خدمترسانی به مردم عزیز میباشد.
به امید پیروزی قطعی رزمندگان اسلام بر دشمن