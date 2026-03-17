شکست مفتضحانه برای ترامپ/ اروپاییها هم دست رد به سینه آمریکا زدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، به راستی در جبههی ترامپ و همدستش نتانیاهو چه میگذرد؟ او سریعتر از آنکه بتواند جبههی ایران را به زانو درآورد، خود زمین خورده است به گونهای که رسانههای آمریکایی و غربی او را آشکارا طرف بازندهی جنگ معرفی میکنند.
سیانان در گزارشی به دلایل هفتگانه شکست ترامپ در جنگ با ایران اینطور اشاره کرده است: ۱- نبود پیروزی فوری، ۲- بحران تنگه هرمز، ۳- رهبر جدید ایران ۴- تفاوت اهداف آمریکا و اسرائیل ۵- افزایش قیمت بنزین ۶- عدم تحقق کامل اهداف هستهای ۷- نبود روایت واضح از پیروزی.
و حال که ترامپ به بنبست نهایی رسیده، اگرچه هنوز توان رها شدن از تنور آتشین ایپسین را ندارد، از سر گشاد سورنا شروع به نواختن کرده است، او اینبار به التماس به کشورهایی ـ بخوانید ۷ کشور ـ که روسای آنها را شخصا بارها تحقیر کرده و ساعتها پشت در نگاه داشته تا بدانند که ملاقات با رئیسجمهور آمریکا به این سادگی میسر نخواهد بود و بعد از ورود هم جلوی رئیسجمهور ترامپ وادارشان کرده روی یک صندلی به مراتب کوچکتر زانو بزنند، روی آورده است. در این میان درخواستهای چند باره و چند باره از زلنسکی یعنی همان آخرین فردی که قرار بود ترامپ سراغش برود، از همه شگفتآورتر است: ولادیمیر زلنسکی.
رئیسجمهور اوکراین سرخوش از التماسهای رئیسجمهور ترامپ، اینطور ماجرا را تعریف میکند: آمریکا بارها برای دریافت کمک ما در خاورمیانه با ما تماس گرفته است.
و جالب زمانیست که زلنسکی برای ترامپ شرط و شروط میگذارد: در ازای ارائه کمکهای ما به واشنگتن در خاورمیانه، فناوری و کمکهای مالی ضروری است.
اما این تنها کمکی نیست که ترامپ از رئیسجمهور زلنسکی خواسته است، چون پیش از این از او درخواست پهباد کرده است: زلنسکی: آمریکا از ما درخواست کرده که برای مقابله با پهپادهای ایرانی در خاورمیانه به آنها کمک کنیم.
یا حتی از این هم پایینتر، ترامپ دست به دامن کارشناسان اکراینی شده است، زلنسکی: اوکراین کارشناسان دفاع هوایی به قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعزام کرده است.
این چه جهانیست که ما در آن بهسر میبریم و چه حکایتی دارد ضربالمثل «گهی زین به پشت و گهی پشت به زین»!
کرگ موری، تاریخدان اسکاتلندی، توصیف دقیقتری از این لحظات ترامپ و درخواستهایش از کشورهای مختلف برای کمک اینبار در حوزه بازگشایی تنگه هرمز ارایه داده: این همه کلمه فقط برای گفتن این است: «کمک، گند زدم!»
واکنش کاربر دیگری به عدم همراهی کشورها با ترامپ برای کمک جهت باز کردن تنگه هرمز چنین است: چقدر تحقیرآمیز.
اما خوبی روسایجمهور آمریکا این است که هرچه وضعیت بدتر باشد، بیشتر تهدید میکنند. این تهدید میتواند دامن رسانههای داخلی آمریکایی را هم بگیرد. اینبار هم ترامپ براساس هم براساس رویهی همیشگی روسای جمهور قبلی، تهدید میکند. مثلا به دولتش دستور سانسور اخبار جنگ را میدهد: دولت ترامپ هشدار داده که ممکن است مجوزهای پخش رسانههای خبری به دلیل گزارشهای انتقادی درباره جنگ علیه ایران لغو شود. او رسانهها را به «تحریف» حقایق متهم کرده است.
و این راه، ادامه همان دروغهاییست که دهههاست روسایجمهور آمریکا درباره بربریت، غیرمتمدن بودن و تروریست بودن ایرانیان، مردم آمریکا را فریب دادهاند.
شاید اینبار آمریکاییها باید خودشان آستین بالا بزنند و ایران را روی نقشه پیدا کرده و با کمک همان موتورهای سرچ و هوش مصنوعی که خود مبدع آن بودهاند، یکبار دیگر درباره ایران بخوانند.
یک طنزنویس خارجی در توییتر درباره قدرت ایران نوشت: ایران دارد ترامپ را در مقابل تمام دنیا تحقیر میکند. حرف مرا به خاطر بسپارید، فروپاشیِ خودشیفتهوار این مرد بهشدت فاجعهبار خواهد بود.
پروفسور جان مرشایمر، نظریهپرداز و استاد روابط بینالملل در دانشگاه شیکاگو، هم قدرت ایران در مقابله با تجاوز آمریکایی ـ صهیونی را به خوبی توصیف میکند: ما در مقابل ایران پیروز نمیشویم. ما این پیام را میفرستیم که ما یک مشت احمقیم. اینکه جنگی را شروع کردیم که نمیتوانیم برنده شویم. نیروهای نظامی لازم برای رسیدن به هیچیک از اهدافی که مطرح میکردیم را نداشتیم و هیچ برنامهای نداشتیم. این به چینیها چه میگوید و به روسها چه میگوید؟ این به آنها میگوید که ما بیکفایت هستیم. البته روسها به اندازه کافی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر معامله کردهاند تا کاملاً بفهمند ما چقدر ناتوانیم.
توئیت یک کاربر روس هم بیانگر تصویری است که دنیا از ایران دارد: ایران امروز بهعنوان قدرتمندترین و شجاعترین کشور دوران معاصر ظاهر شده؛ کشوری که بهتنهایی در برابر دو قدرت هستهایِ بهشدت مسلح میجنگد، در حالی که ۶۰ سال است تحت تحریم قرار دارد. احترام عمیق من برای ایران.
نیک کروز، روزنامهنگار آمریکایی، هم مینویسد: ایران در آستانهی این است که به خاطر مبارزه با طبقهی اپستین و شکست دادن آنها، به محبوبترین کشور جهان تبدیل شود.