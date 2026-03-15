
غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه:

حمله به موزه‌ها و آثار تاریخی ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است

معاون حقوقی وزیر امور خارجه با محکوم‌کردن آسیب واردشده به آثار تاریخی و فرهنگی ایران در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدام را تعرض به «شناسنامه تمدنی ملت ایران» و مصداق روشن نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد: گسترش دامنه تجاوز به میراث‌فرهنگی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار این رژیم‌ها به تعهدات بین‌المللی در قبال حفاظت از اموال فرهنگی است.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر امور خارجه با اشاره به آسیب واردشده به برخی موزه‌ها و آثار تاریخی کشور در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدام را مصداقی آشکار از نقض حقوق بین‌الملل و تعرض به هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران توصیف کرد.

وی با تاکید بر جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی در نظام حقوقی بین‌الملل اظهار داشت: حمله به موزه‌ها و آثار تاریخی، تعرض به بخشی از شناسنامه تمدنی ایران و اموال فرهنگی‌ای است که بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از حمایت ویژه برخوردارند.

غریب‌آبادی تصریح کرد: گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ده‌ها اثر تاریخی و فرهنگی دچار آسیب شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد دامنه این تجاوز فراتر از اهداف نظامی رفته و به حوزه میراث‌فرهنگی و تمدنی نیز کشیده شده است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط مخاصمات مسلحانه افزود: بر اساس اصول و اسناد معتبر حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ، هرگونه هدف قرار دادن یا آسیب‌رسانی به آثار تاریخی و فرهنگی ممنوع و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: آنچه در این حملات رخ داده، نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ نقضی که نه‌تنها قواعد بشردوستانه، بلکه اصول بنیادین حفاظت از میراث مشترک بشریت را نیز زیر پا گذاشته است.

