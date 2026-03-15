به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر امور خارجه با اشاره به آسیب واردشده به برخی موزه‌ها و آثار تاریخی کشور در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اقدام را مصداقی آشکار از نقض حقوق بین‌الملل و تعرض به هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران توصیف کرد.

وی با تاکید بر جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی در نظام حقوقی بین‌الملل اظهار داشت: حمله به موزه‌ها و آثار تاریخی، تعرض به بخشی از شناسنامه تمدنی ایران و اموال فرهنگی‌ای است که بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از حمایت ویژه برخوردارند.

غریب‌آبادی تصریح کرد: گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ده‌ها اثر تاریخی و فرهنگی دچار آسیب شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد دامنه این تجاوز فراتر از اهداف نظامی رفته و به حوزه میراث‌فرهنگی و تمدنی نیز کشیده شده است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط مخاصمات مسلحانه افزود: بر اساس اصول و اسناد معتبر حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ، هرگونه هدف قرار دادن یا آسیب‌رسانی به آثار تاریخی و فرهنگی ممنوع و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: آنچه در این حملات رخ داده، نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ نقضی که نه‌تنها قواعد بشردوستانه، بلکه اصول بنیادین حفاظت از میراث مشترک بشریت را نیز زیر پا گذاشته است.

