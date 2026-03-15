آغاز عملیات اضطراری مرمت و ایمن‌سازی بناهای آسیب دیده اصفهان در جنگ

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز عملیات اضطراری مرمت و ایمن‌سازی بناهای تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، امیر کرم‌زاده امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه با اعلام این خبر، گفت: پس از گذشت ۷ روز از حملات تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی به آثار تاریخی اصفهان، به‌منظور حفظ و صیانت از میراث جهانی و ملی، عملیات اضطراری ایمن‌سازی و رفع خطر بناهای تاریخی آسیب دیده آغاز شد.

اعظم مهره‌کش، رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان هم در همین زمینه گفت: این عملیات اضطراری توسط گروه امانی اداره‌کل و باهمکاری کارکنان بناها و موزه‌ها آغاز شده است.
مهره‌کش ادامه داد: این عملیات مرمت که به‌منظور رفع خطر و پیشگیرانه است شامل پوشاندن در و پنجره‌های آسیب دیده، تقویت ایمنی قسمت‌های در معرض ریزش، حفاظت از نقاشی‌های چهلستون و دیگر اقدامات اضطراری رفع خطر است.

 

