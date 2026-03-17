به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و صحاف تهران، برخی از واحدهای چاپخانه‌ در پی حمله تجاوزکاران آمریکایی ـ صهیونیستی آسیب دیده‌اند.

بابک عابدین (ئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و صحاف تهران) به ایلنا گفت: برخی از چاپخانه‌های تهران در حملات اخیر، در محدوده‌های شرق، غرب و مرکز تهران دچار آسیب شده‌اند. مناطق معلم، پیروزی و بهارستان نیز ازجمله نقاطی هستند که واحدهای صنفی در آن‌ها خسارت دیده‌اند.

او ادامه داد: این آسیب‌ها شامل دستگاه‌های محدود چاپ، سیستم‌های اداری و همچنین فضای داخلی و خارجی کارگاه‌ها است. بخش اداری چاپخانه چاپ الماس از میان رفته و در جاده کرج نیز برخی چاپخانه‌ها آسیب دیده‌اند. چاپخانه آقای شیری دچار آتش‌سوزی شده، چاپخانه‌ای در خیابان ایرانشهر نیز آسیب جدی دیده است. که خوشبختانه کسی آسیب جسمی ندیده است. چاپخانه آقای نجفی هم در منطقه‌ای واقع شده که هدف حملات قرار گرفته است. چاپ ثامن نیز آسیب دیده است.

او افزود: چاپخانه‌دارانی که مواردی مانند بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی را انجام می‎دهند، همچنان فعالیت دارند تا حوزه مربوط به تولید دارو در کشور دچار اختلال نشود.

عابدین با بیان اینکه در حال جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل بانک اطلاعاتی خسارت‌ها هستیم، گفت: شدت آسیب‌ها به‌گونه‌ای است که ادامه فعالیت برای برخی از همکاران با دشواری مواجه است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران و صحاف تهران بیان کرد: صنف چاپ و نشر، زنجیره‌ای حیاتی در اکوسیستم فرهنگی کشور است؛ حفظ و تقویت آن نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت فرهنگی است.

عابدین گفت: تلاش کرده‌ایم کاغذهای موجود در گمرکات را ترخیص کنیم تا زنجیره‌های تامین ادامه‌دار باشد.

او افزود: یکی از مشکلات چاپخانه‌داران وصول مطالبات و پرداخت حقوق به کارگران است. که درکنار برخی هزینه‌ها و اینکه برخی واحدها با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، دشواری‌هایی همراه دارد ازجمله در پول برق که قبض 15 میلیون تومانی برای برخی واحدها صادر می‌شود.

