صالحی‌امیری:

«نوروز» باید به عرصه‌ای برای تقویت انسجام ملی تبدیل شود/ مفهوم «ایران» باید محور برنامه‌های فرهنگی باشد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نوروز می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها، به بستری برای کاهش فشارهای روانی جامعه، تقویت رضایتمندی اجتماعی و تحکیم انسجام ملی تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، مدیران وزارتخانه و نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد برگزار شد، با تبیین رویکردهای راهبردی مدیریت سفرها، بر نقش گردشگری در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد رضایتمندی عمومی تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی و روانی جامعه، اظهار کرد: در مقطع کنونی، نوروز می‌تواند به ظرفیتی اجتماعی برای کاهش فشارهای روانی و بازسازی سرمایه اجتماعی تبدیل شود. 

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تبیین مفهوم نشاط اجتماعی افزود: نشاط در تلقی راهبردی، به معنای شکل‌گیری احساس رضایتمندی درونی و رضایت جمعی در بستر تجربه‌های اجتماعی مثبت است. هنگامی که شهروندان در فرآیندهای فرهنگی، آیینی و اجتماعی مشارکت می‌کنند و امکان بهره‌مندی از خدمات و فضاهای عمومی فراهم می‌شود، این احساس رضایت اجتماعی تقویت خواهد شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش مدیریت سفر در تحقق این هدف ادامه داد: گردشگری در این مقطع ابزاری برای مدیریت فضای اجتماعی و تقویت امید و آرامش در جامعه محسوب می‌شود. از این‌رو لازم است همه استان‌ها با فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و هنری خود با موضوع عید اول شهدای والامقام کشورمان، در مسیر تقویت تجربه‌های مثبت اجتماعی گام بردارند.

وی با اشاره به ضرورت ابتکار عمل استان‌ها در طراحی برنامه‌های نوروزی گفت: استان‌ها باید با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خود و با توجه به شرایط کنونی کشور، برنامه‌های متناسبی را طراحی کنند. ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و هنری در مناطق مختلف کشور می‌تواند به بستری برای تقویت همدلی اجتماعی و ایجاد فضای تعاملی در شهرها و مقاصد گردشگری تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در مدیریت فضای اجتماعی نوروز تاکید کرد و افزود: برنامه‌های هنری، آیینی و فرهنگی در فضاهای شهری می‌تواند به تخلیه هیجانات اجتماعی، تقویت حس همدلی و بازآفرینی پیوندهای فرهنگی در جامعه کمک کند. استفاده از برنامه‌های فرهنگی آیینی با موضوع گرامیداشت مقام شهدای گرانقدر کشورمان در میادین و فضاهای عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

صالحی‌امیری در ادامه با تاکید بر ضرورت تمرکز برنامه‌های نوروزی بر تقویت هویت ملی اظهار کرد: مفهوم «ایران» به‌عنوان هویت مشترک و نقطه اتصال همه ایرانیان، باید محور اصلی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نوروز باشد. تمرکز بر این مفهوم می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد خدمات سفر تاکید کرد: هدف نهایی همه این برنامه‌ها آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی، تقویت امید اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه فراهم شود.

 

