محفل بیعت هنرمندان با رهبر معظم انقلاب امروز برگزار می‌شود

همزمان با حمله‌ی ددمنشانه و ضدانسانی آمریکایی-صهیونیستی به کشور عزیزمان و شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از هنرمندان کشور در آیینی با عنوان محفل «امین و امان» گرد هم می‌آیند تا با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیمان دوباره‌ای بر پایه ایمان، تعهد و هنر انقلابی ببندند و یاد رهبر شهید را گرامی دارند.

به گزارش ایلنا، محفل «امین و امان» روز یکشنبه ۲۴ اسفند، ساعت ۱۵:۳۰ در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و جمعی از چهره‌های شاخص هنر، ادبیات و رسانه در آن حضور خواهند داشت.  

در این مراسم، از قطعه موسیقیایی و نماهنگ «حماسه عشق» که با صدای میلاد هارونی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده است، رونمایی خواهد شد.

این آیین فرهنگی در حالی برگزار می‌شود که کشور عزیزمان مورد حمله‌ی وحشیانه‌ی دشمن قرار گرفته است. در چنین روزهایی، اهالی فرهنگ و هنر ایران اسلامی در کنار مردم غیور کشور، با زبان هنر و ایمان، صدای عدالت‌خواهی و صلح حقیقی را بلند می‌کنند.  

در این محفل هنرمندان عرصه‌های گوناگون، هنر را سلاح آگاهی و مقاومت می‌سازند و وفاداری خویش را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان اعلام می‌کنند.  

محفل «امین و امان» یادآور رسالت تاریخی هنر انقلابی است؛ هنری که در برابر ظلم سکوت نمی‌کند، در عرصه حقیقت می‌درخشد و پیام امید، مقاومت و عزت ملت ایران را به گوش جهانیان می‌رساند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل