به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، پویش فرهنگی «ایران من» با هدف ایجاد فضایی برای بروز احساسات و علاقه‌مندی خانواده‌های ایرانی نسبت به سرزمین و هویت ملی در قالب یک فعالیت هنری برگزار می‌شود.

در این پویش فرهنگی و اجتماعی، تمامی اعضای خانواده به‌ویژه کودکان و نوجوانان می‌توانند با اجرای لب‌خوانی قطعه «ایران من» با صدای عبدالرضا هلالی، در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند و احساسات خود را در قالب یک اجرای هنری به نمایش بگذارند تا عشق و ارادت خود را به وطن عزیزمان نشان دهند.

این پویش با هدف حمایت از نیروهای مسلح و گرامیداشت جانفشانی‌های آنان در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور در جنگ آمریکایی صهیونیستی برگزار می‌شود.

پویش «ایران من» تلاشی برای افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد فضایی برای حضور فعال نسل‌های مختلف در برنامه‌های فرهنگی است. برگزارکنندگان این پویش تلاش دارند با استفاده از ظرفیت هنر و رسانه‌های اجتماعی، زمینه‌ای برای تعامل بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی فراهم کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوی سلفی خود را هنگام اجرای لب‌خوانی این قطعه ضبط کرده و از طریق شناسه کاربری @14admin در نرم‌افزار «بله» ارسال کنند.

این پویش با هدف تقویت روحیه مشارکت فرهنگی در میان خانواده‌ها و ایجاد فضایی برای ابراز علاقه به ایران و فرهنگ ایرانی برگزار شده و از همه علاقه‌مندان دعوت شده است تا با حضور در این برنامه فرهنگی، بخشی از این حرکت جمعی باشند.

