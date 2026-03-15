به گزارش ایلنا به نقل از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین پویش خوشنویسی «ایران من عشق جاویدان» را برگزار می‌کند:

فراخوان این رویداد بهذقرار ذیل است؛

محورهای موضوعی

_ انسجام و وحدت ملی در میان مردم ایران

_ غرور و افتخار ملی در مواجهه با تهدیدها، کمک رسانی، مقاومت اجتماعی

_ حضور و نقش مردم در صحنه

_ تصاویر امید، آرامش و ایمان در دل روز های جنگ، تجلی ایثار، همدلی و نوع دوستی

_ نقش زنان، مردان و نسل جوان در حفظ روحیه ملی

_ نقش دولت در پای کار بودن مردم بودن در جنگ

زمان بندی:

_ مهلت ارسال نهایی آثار: تا پایان روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

_ داوری آثار: ۱۸ فروردین ‌۱۴۰۵

نحوه شرکت و ارسال آثار:

_ هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ عکس ارسال کند.

_ آثار باید به صورت فایل دیجیتال با کیفیت اصلی ارسال شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند مشخصات کامل خود را به آدرس آیدی زیر در ایتا و یا روبیکا ارسال نمایند؛ @farhang_qazvin_admin

