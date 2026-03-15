پویش خوشنویسی «ایران من عشق جاویدان» برگزار میشود+فراخوان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین پویش خوشنویسی «ایران من عشق جاویدان» را برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین پویش خوشنویسی «ایران من عشق جاویدان» را برگزار میکند:
فراخوان این رویداد بهذقرار ذیل است؛
محورهای موضوعی
_ انسجام و وحدت ملی در میان مردم ایران
_ غرور و افتخار ملی در مواجهه با تهدیدها، کمک رسانی، مقاومت اجتماعی
_ حضور و نقش مردم در صحنه
_ تصاویر امید، آرامش و ایمان در دل روز های جنگ، تجلی ایثار، همدلی و نوع دوستی
_ نقش زنان، مردان و نسل جوان در حفظ روحیه ملی
_ نقش دولت در پای کار بودن مردم بودن در جنگ
زمان بندی:
_ مهلت ارسال نهایی آثار: تا پایان روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
_ داوری آثار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۵
نحوه شرکت و ارسال آثار:
_ هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ عکس ارسال کند.
_ آثار باید به صورت فایل دیجیتال با کیفیت اصلی ارسال شوند.
علاقهمندان میتوانند مشخصات کامل خود را به آدرس آیدی زیر در ایتا و یا روبیکا ارسال نمایند؛ @farhang_qazvin_admin