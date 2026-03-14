به گزارش ایلنا، در آستانه زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) و یاد رهبر شهیدمان و به پاس مجاهدت‌های مدافعان وطن، پویش معنوی «دل‌نوشته های ایرانِ ماندگار» به همت صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

در این پویش، دانش‌آموزان، معلمان، طلاب، کارگر، دانشجویان، کارمندان و همه مشتاقان انقلاب اسلامی می‌توانند دل‌نوشته‌های خود را خطاب به:

- رهبر شهید،

- سومین رهبر معظم انقلاب،

- دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب،

- مدافعان وطن.

ارسال نمایند.

شرایط و نحوه شرکت:

دلنوشته خود را در قالب متن(تا۲۰۰کلمه)، صوت، ویدئو (تا۳۰ثانیه) و یا اثر هنری به همراه مشخصات زیر ارسال کنید:

- نام و نام خانوادگی

- شهر

- شماره همراه

- موضوع دلنوشته

- عضویت در کانال ایتا یا بله

مهلت ارسال آثار:

تا اربعین رهبر شهید( ۱۹ فروردین ۱۴۰۵)

جوایز:

به ۴۷ نفر از برگزیدگان، جوایز نقدی ارزشمندی اهدا خواهد شد.

علاوه بر آن، آثار برگزیده در ویژه‌نامه «دل‌نوشته های ایرانِ ماندگار» و کانال صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی در ایتا و بله منتشر می‌شوند.

ارسال آثار:

از طریق پیام به آیدی پویش

@Delneveshte_Iran

