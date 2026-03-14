فراخوان پویش ملی «دل‌نوشته‌های ایرانِ ماندگار»

پویش معنوی «دل‌نوشته های ایرانِ ماندگار» به همت صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در آستانه زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) و یاد رهبر شهیدمان و به پاس مجاهدت‌های مدافعان وطن، پویش معنوی «دل‌نوشته های ایرانِ ماندگار» به همت صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

در این پویش، دانش‌آموزان، معلمان، طلاب، کارگر، دانشجویان، کارمندان و همه مشتاقان انقلاب اسلامی می‌توانند دل‌نوشته‌های خود را خطاب به: 

- رهبر شهید،

- سومین رهبر معظم انقلاب،

- دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب،

- مدافعان وطن.

ارسال نمایند.

شرایط و نحوه شرکت:

دلنوشته خود را در قالب متن(تا۲۰۰کلمه)، صوت، ویدئو (تا۳۰ثانیه) و یا اثر هنری به همراه مشخصات زیر ارسال کنید:

- نام و نام خانوادگی  

- شهر

- شماره همراه 

- موضوع دلنوشته

- عضویت در کانال ایتا یا بله

مهلت ارسال آثار:

تا اربعین رهبر شهید( ۱۹ فروردین ۱۴۰۵)

 جوایز:

به ۴۷ نفر از برگزیدگان، جوایز نقدی ارزشمندی اهدا خواهد شد.  

علاوه بر آن، آثار برگزیده در ویژه‌نامه «دل‌نوشته های ایرانِ ماندگار» و کانال صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی در ایتا و بله منتشر می‌شوند.

ارسال آثار:

 از طریق پیام به آیدی پویش  

 @Delneveshte_Iran  

 

